Kiko Celeguim enfrenta dezenas de processos

Em Franco da Rocha, o ex-prefeito Kiko Celeguim, administrou o município por oito anos e acumula muitos processos, conforme lista que pode ser consultada em sites como o do Tribunal de Contas e Ministério Público. O próprio ex-gestor assume publicamente em suas ‘lives’ que enfrenta problemas, como a realizada em 30 de abril.

Apesar de ter citado apenas duas das ações que enfrenta, ela acumula dezenas de processos que podem acarretar em impedições políticas no futuro.

Em breve consulta e contato com o Ministério Público de São Paulo, foi possível levantar cinco deles que merecem atenção por parte da população franco-rochense. Dentre as acusações, estão apuração da prática fraude, de contratações irregulares, de superfaturamento, entre outros.

Confira a lista de processos e qual a fase atual deles, conforme encaminhou o MP ao jornal Regional News:

94.0531.0000139/2017-3

Objeto: apuração da prática de nomeação de pessoas para o exercício de cargos em comissão, sem que houvesse o efetivo exercício das funções respectivas.

Fase atual: aguardando a redistribuição dos autos, uma vez que cessou a competência originária da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do término do mandato do ex-prefeito Francisco Celeguim.

94.0531.0000020/2017-1

Objeto: apuração da prática fraude, frustação ou dispensa de licitações.

Fase atual: aguardando a redistribuição dos autos, uma vez que cessou a competência originária da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do término do mandato do ex-prefeito Francisco Celeguim.

14.0268.0000724/2018-6

Objeto: apuração de contratações irregulares.

Fase atual: oitiva das partes envolvidas.

14.0268.0000922/2016-7

Objeto: apuração de superfaturamento e aditamento contratual irregular.

Fase atual: realização de perícia técnica.

14.0268.0001201/2017-3

Objeto: apuração dos critérios norteadores da atribuição de funções gratificadas a servidores efetivos ou comissionados integrantes da Prefeitura Municipal.

Fase atual: expedida recomendação administrativa.

O ex-prefeito Kiko Celeguim foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria. Na ‘live’ que realizou recentemente, mesmo em meio a tantos problemas judiciais, como condenação e bloqueio de bens, ele se mostrou seguro e confiante de que a Justiça vai reverter as decisões contrárias as suas ações frente a prefeitura de Franco da Rocha.