Kiko Celeguim acumula mais problemas no Tribunal de Contas

De acordo com o Acórdão expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, aumenta a coleção de Contratos Irregulares. Nesse caso, o valor é de R$ 5.598.136,77 e envolve a construção da 1ª fase do Parque Linear no centro da cidade.