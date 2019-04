Kia Stinger GT: Um esportivo ousado e marcante!

Mas o que caracteriza o Stinger GT como um Gran Turismo? Esta questão foi a base de uma longa jornada, que começou quando o conceito GT foi apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Frankfurt de 2011. Embora cada centro de design da Kia tenha um propósito, o veículo foi considerado por muitos como algo fora do padrão da empresa, como algo além de um sonho para uma marca conhecida pela produção automotiva de volume. Mas o GT provocou uma revolução dentro da montadora, de modo que, nos anos seguintes, superou a fantasia e se transformou em realidade.

“O Stinger GT tem tudo o que se espera de um esportivo genuíno, com design ousado e marcante. É um sedã potente, tecnológico e extremamente luxuoso, com o equilíbrio perfeito de dirigibilidade e conforto”, destaca José Luiz Gandini,

presidente da Kia Motors do Brasil. “Simboliza uma nova fase da marca em todo o mundo, sobretudo no mercado brasileiro”.

Motorização

Sob o capô longo e esculpido, duas turbinas estão disponíveis para oferecer uma sensação de aceleração emocionante, mesmo a partir de baixas velocidades. O veículo esportivo mais potente da história da Kia possui motor V6, Lambda II, de 3.3 litros, GDI biturbo, à gasolina, que entrega até 370 cavalos de potência a 6.000 rpm e oferece torque de 52 kgm a 1.300-4.500 rpm. O sedã vai de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e atinge velocidade máxima de 270 km/h.

Com uma nova geração de transmissão automática de oito velocidades, o Stinger GT proporciona mudanças de marcha suaves e rápidas, por meio da alavanca equipada com a tecnologia e-shift, além de maximizar a eficiência energética. Borboletas situadas atrás do volante (paddle shift) garantem uma condução ainda mais esportiva. Normalmente encontrada em aplicações de motores de aeronaves e de corrida, esta transmissão tem a primeira utilização pela Kia de um amortecedor de pêndulo centrífugo Centrifugal Pendulum Absorber (CPA) para ajudar a reduzir vibrações. Assim como a suspensão e a direção, é possível selecionar até cinco padrões diferentes de transmissão por meio do sistema de acionamento eletrônico do veículo.

O sistema de tração nas quatro rodas (AWD) do Stinger GT auxilia o motorista em pistas sinuosas e condições adversas. O sistema de controle inteligente é destacado pelo Dynamic Torque Vector Control, que satisfaz qualquer necessidade de tração ou estabilidade, adaptando-se instantaneamente às mudanças na superfície da pista e enviando torque para as rodas dianteiras, conforme necessário.

O Stinger GT conta com pneus de desempenho: 225/40/19 na frente e 255/35/19 na traseira. Com pinças dianteiras de quatro pistões e pinças traseiras de pistão duplo, os freios ventilados a disco Brembo™ proporcionam segurança adicional, com a capacidade de suportar grandes temperaturas sem perder a eficiência.

Design

Transformar um carro conceito em um veículo de série não é uma tarefa simples. Não foi à toa que Schreyer escolheu o estúdio de design da Kia em Frankfurt como o berço do Stinger GT. “As prioridades foram o luxo, o conforto e o estilo”, diz Gregory Guillaume, chefe de Design da Kia Motors Europe. “O Stinger GT se concentra na experiência e na paixão pelo automóvel”.

Da elegante grade frontal às curvas laterais, o Stinger GT transmite uma aparência robusta e muscular. Sua presença marcante é determinada pelo desenho da parte traseira, capô alongado e para-brisas inclinados, distância entre-eixos estendida para oferecer uma cabine espaçosa e muitas entradas de ar. A postura e o equilíbrio visual do Stinger GT são projetados para dar ao carro um ar elegante, ao mesmo tempo de esportividade, fugindo completamente da aparência comum.

As rodas largas, juntamente com os contornos rebaixados ao longo das portas, reforçam o visual poderoso do Stinger GT, bem como seus traços de fastback. Outros elementos puramente funcionais do design exterior – as cortinas de ar frontais, os arcos das rodas, a parte inferior lisa e o difusor traseiro integrado – ajudam a eficiência aerodinâmica. A traseira abriga quatro dutos de escape ovais, enquanto, na frente, a icônica grade “nariz de tigre” da Kia se posiciona em evidência entre os faróis de LED.



No interior do esportivo, destaque para um espaço dedicado ao prazer de dirigir, enquanto os demais ocupantes viajam de forma luxuosa e confortável. O couro Nappa ultrassuave cobre os assentos com contornos profundos, e os bancos dianteiros possuem células de ar no encosto, além de estofamento para total comodidade. Um painel completo cria um plano horizontal forte para o motorista conduzir com facilidade. O console central é intuitivamente dividido em duas áreas específicas: os controles de informações e entretenimento se posicionam perfeitamente sob uma grande tela colorida sensível ao toque de 8”, enquanto os controles de clima e ventilação estão localizados abaixo.

A extensa lista de itens de conforto e de dirigibilidade contempla ainda volante revestido de couro, painel mostrador com uma combinação de instrumentação analógica e digital, tela de TFT colorida entre os medidores que informa dados de desempenho, tais como as forças G em curva, tempos de percurso e a temperatura do óleo do motor, e também informações auxiliares, como o computador de bordo, a configuração de controlador e a navegação. As aberturas radiais circulares de inspiração aeronáutica são encontradas na frente e na traseira, e um cromado acetinado percorre a cabine. O efeito é um ambiente íntimo e agradável. A longa distância entre-eixos permite uma ampla área para as pernas, enquanto a posição baixa do assento proporciona amplo espaço para frente e para trás.

Condução

Os 2.905 mm de distância entre-eixos do Stinger GT são mais longos do que outros veículos do segmento Premium, permitindo acomodação espaçosa a seus ocupantes. O porta-malas, de 660 litros, também é maior do que muitos de sua categoria, com espaço suficiente para bagagens completas, e também dispõe de uma porta elétrica com funcionalidade Smart Trunk.

A carroceria construída com 55% de aço de alta resistência permite ao Stinger GT ter uma base ultrarrígida, que também ajuda a reduzir o NVH (Noise, Vibration & Harshness) e, portanto, uma cabine silenciosa. As suspensões dianteira tipo MacPherson e traseira tipo Multi-link foram ajustadas para fornecer respostas ideais. Sempre reagindo de forma prévia às ações do motorista, de acordo com as condições da estrada e do estilo de condução, o Stinger GT pode ser ajustado para responder com mais agilidade, uma vez que o sistema suaviza

os impactos frontais e fortalece a parte traseira. Por outro lado, proporciona estabilidade melhorada em alta velocidade quando o sistema enrijece os impactos frontais e suaviza a parte traseira. O sistema permite cinco modos de condução: Smart, Eco, Comfort, Sport e Custom.

Conveniência e Tecnologia Avançada

Oferecer itens de luxo e características inovadoras já se tornou parte do DNA da Kia e o Stinger GT dá continuidade a esta tradição. Os vários sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) operam em conjunto para transformar a condução do veículo em uma experiência única, com mais segurança e comodidade.

Para estacionar com segurança e confiança, os sensores ultrassônicos do Stinger GT informam a existência de obstáculos ou pedestres na frente e atrás do veículo. Já a função Blind-Spot Colision Warning (BCW) sinaliza a presença de outro veículo no ponto cego do motorista, inclusive durante as mudanças de pista.

O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) monitora a área situada atrás do veículo ao sair de ré de uma vaga de estacionamento, alertando o motorista com um aviso sonoro caso seja detectado algum tráfego cruzado.

Outro destaque fica por conta do sistema Around View Monitor (AVM), com orientação de estacionamento, que combina as imagens de quatro lentes grande-angulares posicionadas na frente, na traseira e nas laterais do veículo para fornecer uma visão completa do entorno, seja na hora de estacionar ou enquanto trafega a velocidades inferiores a 20 km/h.

O Stinger GT também chegou ao mercado com os mais modernos sistemas de informação e entretenimento. A altura ajustável do visor colorido Head-Up Display (HUD) permite que o motorista veja informações importantes sobre a direção refletida no vidro do para-brisa, navegação passo a passo, configurações de áudio e controle de cruzeiro. Dentro do console central encontra-se uma bandeja para carregamento sem fio de smartphone e o sistema hands free, via Bluetooth, além da possibilidade de acessar diversos comandos pelo volante.

No Stinger GT, versão topo de linha, o sistema de áudio premium Harman / Kardon™ projeta 720 watts por meio de um amplificador externo para proporcionar músicas perfeitamente nítidas. Com 15 alto-falantes e os primeiros subwoofers montados sob os assentos do condutor e do passageiro, o sistema conta com a tecnologia patenteada Clari-Fi™ e está equipado com o sistema de som surround QuantumLogic™ de última geração, que extrai sinais da gravação original e os redistribui em um cenário de som autêntico e multidimensional claro, refinado e cheio de detalhes.