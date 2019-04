Kia Soul 2019: Mais estilo do que nunca!

Motorização

O Kia Soul é equipado com motor 1.6 litro, flex, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas CVVT. A potência, se abastecido com etanol, é de 128 cv a 6.000 rpm e torque de 16,8 kgm a 5.000 rpm. Com gasolina, chega a 122 cv a 6.000 rpm e torque de 16,3 kgm a 4.500 rpm. A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais, oferecendo ainda mais conforto e desempenho.

Design premiado

O apelo visual do Soul foi peça importante no processo de transição da marca sul-coreana ao longo da década passada. Isso se confirma pelos prêmios de design entregues pela renomada consultoria J.D. Power por seis anos consecutivos (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), tornando o crossover o veículo da Kia com o maior número de prêmios dentro desta categoria.

Muito mais que visual moderno, o Soul oferece espaço convidativo para os passageiros, característica que o diferencia, inclusive, de outros veículos com dimensões exteriores maiores. O espaço para bagagem também é bastante generoso: são 686 litros, com possibilidade de ampliação ao rebater os bancos traseiros. O veículo ainda possui porta-objetos posicionados abaixo do porta-malas, sendo o local ideal para armazenar suprimentos de segurança, além de itens diversos.

Conforto e conveniência

Com qualidade de acabamento superior, a cabine do Soul proporciona conforto e conveniência para condutor e passageiros enfrentarem o trânsito das cidades ou aproveitarem as viagens mais longas.

O crossover conta com ar condicionado digital com ionizador, computador de bordo com 4 funções, diversos porta-objetos e porta-copos, bancos revestidos de couro, volante com Bluetooth com reconhecimento de voz, central multimídia com tela de 8”, entrada USB e conectividade de celulares (Apple CarPlayTM e Android AutoTM), sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters, controle de áudio no volante e piloto automático.

O veículo ainda possui sensor de estacionamento traseiro e retrovisores externos elétricos com rebatimento automático. As rodas são de liga leve, com pneus 235/45/18.

Segurança

O Soul possui air bags frontais para motorista e passageiro, cintos de segurança de 3 pontos para todos os assentos, sendo os dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura, desembaçador no vidro traseiro temporizado, direção com assistência elétrica com três modos (normal, conforto e esporte), limpador do vidro traseiro intermitente, luz de freio montada no vidro traseiro e sistema de proteção contra descarga de bateria, sistema Isofix e freios com ABS e EBD.

Equipamentos

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 1.6 L flex, 4 cilindros, 16 V, 128 cv (etanol), 122 cv (gasolina)

Transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura do capô com auxílio de amortecedores

Abertura interna da tampa de combustível

Ar-condicionado digital com ionizador

Banco do motorista com regulagem de altura

Banco traseiro rebatível e bipartido para ampliação do porta-malas

Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas a distância

Computador de bordo com 4 funções

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura

Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos (2)

Encostos de cabeça dianteiros e traseiros com ajuste de altura

Iluminação no porta-malas

Luzes de leitura no teto

Luz interna com temporizador e efeito fade-out

Maçanetas internas e detalhes no painel em cromo acetinado

Marcador de temperatura externa no painel de mostradores

Para-sóis com espelho, porta-tickets, extensão lateral e iluminação no teto

Piloto automático

Porta-objetos e porta-garrafa nas portas

Porta-objetos na lateral do banco do passageiro dianteiro

Porta-revistas no encosto do banco do passageiro dianteiro

Revestimento de couro nos bancos, volante, manopla do câmbio e painéis laterais das portas

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema imobilizador de ignição

Tampa no compartimento de bagagem

Tomada auxiliar de energia 12 V (console central)

Travamento elétrico central das portas e porta-malas

Vidros com comando elétrico nas 4 portas

Volante de direção com regulagem de altura e profundidade

Volante de direção e painel com detalhes em Black Piano

EXTERIOR & DESIGN

Antena eletrônica externa no teto

Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, aquecimento e setas integradas

Faróis de neblina com lentes de policarbonato

Grade dianteira com detalhes cromados

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente e de frequência variável

Espelhos retrovisores na cor do veículo

Rack no teto

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 235/45

Two tone color

TECNOLOGIA & SEGURANÇA