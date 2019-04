Kia Sorento 2019: SUV para chegar aonde você quiser

Design refinado

O Sorento mantém o seu aspecto exterior refinado e robusto, estabelecido quando o veículo foi completamente redesenhado para o modelo 2016. Agora, um facelift dá ao conhecido SUV da Kia uma aparência mais forte. A frente do veículo é encabeçada por uma grade artisticamente detalhada por uma nova configuração de farol, que oferece luzes de LED na versão superior – S.276. A faixa frontal do Sorento leva novo design de para-choques para proporcionar um visual mais agressivo.

A faixa traseira também foi aprimorada com novo design de para-choques e lanternas mais elegantes (lâmpadas LED para versões superiores), tampa do porta-malas revisada e ponteira de escapamento mais esportiva. No Brasil, a robusta estrutura do Sorento anda sobre duas medidas de rodas, variando entre 18 e 19 polegadas, dependendo da versão.

Cabine aprimorada

Espaçosa e sofisticada, a cabine do Sorento mantém aparência e sensação luxuosas, com um espaço interior mais atraente.

Revestidos em couro, os assentos são projetados para oferecer o máximo conforto e posições ideais para atender às necessidades de cada passageiro. Com acomodação para sete pessoas, os bancos da 2ª e da 3ª fileiras são bipartidos e rebatíveis para ampliação do porta-malas, com capacidade de até 2.067 litros.

Motor 2.4 litros

As versões com configuração mais simples, denominadas S.153 e S.173 (sendo esta última equipada com tração AWD), possuem transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas sequenciais e motorização THETA II de 2.4 litros, DOHC, 16 válvulas, Dual CVVT, à gasolina, capaz de desenvolver 172 cv a 6.000 rpm e 22,5 Kgm de torque a 4.000 rpm.

Os modelos possuem diversos recursos de segurança, como air bags laterais e de cortina, vidros com sistema antiesmagamento, assistente de partidas em subida (HAC), controles de estabilidade e tração e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. As versões ainda contam com luz diurna de navegação em LED, faróis de neblina, bagageiro no teto e novas rodas de liga leve aro 18”.

As versões S.153 e S.173 também vêm equipadas com ar condicionado digital Dual Zone com comando traseiro, sistema multimídia com tela de 7” e conectividade de celulares (Apple CarPlayTM e Android AutoTM), câmera de ré, sistema Bluetooth, entrada USB, espelho retrovisor interno eletrocrômico e chave Smart Key para abertura das portas e partida do motor, além de controle de áudio, computador de bordo e piloto automático no volante.

Motor 3.5 litros

A versão superior, batizada de S.276 possui nova transmissão automática de oito velocidades com opção de trocas sequenciais e motorização LAMBDA II, 3.5 litros V6, injeção eletrônica sequencial, DOHC, 24 válvulas, Dual CVVT, à gasolina, com 280 cv a 6.300 rpm e 33,6 Kgm de torque a 5.000 rpm. A versão vem equipada com tração AWD.

A versão superior ainda conta com faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve aro 19”, soleira das portas com iluminação e teto solar elétrico e duplo panorâmico. A versão topo de linha ainda vem equipada com farol de neblina de LED, freio de estacionamento eletrônico (EPB), assistente de tráfego (RCTA), detector de ponto cego (BSD), abertura automática do porta-malas sensível à aproximação, bandeja com carregador de smartphone por indução e bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, além de memória para o motorista.

Segurança

A base do Sorento 2019 continua sendo sua estrutura rígida, com 53% do corpo da unidade consistindo em aço de alta resistência. A aplicação de adesivos industriais de resistência, o uso de juntas de vedação dupla, bem como técnicas de soldagem a laser e de grande diâmetro se combinam para tornar o Sorento ainda mais sólido e forte.

A suspensão independente, tipo McPherson na dianteira e sistema multilink na traseira, e o sistema de direção responsivo proporcionam uma sensação rápida e ágil no volante. A condução e o manuseio são otimizados com a aplicação de um subchassi em forma de “H”, os conjuntos de buchas de quatro pontos e os amortecedores hidráulicos tipo rebote. Os amortecedores traseiros montados verticalmente contribuem para uma condução confortável, independente das condições das pistas.

Equipamentos

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 2.4 L, DOHC, 16 V, 172 cv a 4.000 RPM – Gasolina

Motor 2.4 L, DOHC, 16 V, 172 cv a 4.000 RPM – Gasolina (AWD)

Motor 3.5 L, V6, 24 V, 280 cv a 6.300 RPM – Gasolina

Motor 3.5 L, V6, 24 V, 280 cv a 6.300 RPM – Gasolina (AWD)

Transmissão automática de 6 velocidades sequencial

Transmissão automática de 8 velocidades sequencial

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura do capô e porta-malas com auxílio de amortecedores

Abertura elétrica do porta-malas por aproximação

Alça para fechamento do porta-malas

Ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal Dual Zone

Banco do motorista com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação

Banco do motorista com ajuste manual de altura, distância e inclinação

Banco do passageiro com ajuste elétrico de distância e inclinação

Banco do passageiro com ajuste manual de distância e inclinação

Bancos com revestimento de couro e para 7 ocupantes

Botão de partida do motor por reconhecimento da chave Smart Key

Carregador de celulares sem fio (celulares que possuem a tecnologia wireless charger)

Chave Smart Key para destravamento das portas e acionamento do alarme a distância

Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores

Conjunto óptico com lentes elipsoidais

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura

Controle de ventilação na 3ª fileira de bancos

Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos (2)

Destravamento elétrico interno da tampa de combustível

Encostos de cabeça com ajuste de altura para todos

Iluminação do porta-malas e porta-luvas

Indicador de marchas no conjunto de mostradores

Luz de conveniência “high-tech” nas portas dianteiras (vermelha)

Luzes de posicionamento de Led

Painel de instrumentos com display digital central

Para-sóis com porta-ticket, espelho e iluminação

Piloto automático com controles no volante

Porta-objetos na parte inferior do painel central

Revestimento de couro no volante, manopla de câmbio, detalhes das portas e apoio dos braços

Saída de ar-condicionado para bancos traseiros

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema imobilizador de ignição

Suspensão independente nas 4 rodas (dianteira McPherson e traseira Multi-link)

Tomadas auxiliares de energia 12 V (console dianteiro e central)

Travamento elétrico central das portas e porta-malas através de sensor de velocidade

Vidros com comando elétrico nas 4 portas e sistema antiesmagamento

Volante com regulagem de altura e profundidade

EXTERIOR & DESIGN

Antena estilo shark

Espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico e setas integradas com Led

Faróis de Led

Faróis de neblina

Faróis de neblina de Led

Farol baixo com temporizador para iluminação noturna

Grade dianteira com detalhes cromados

Lanternas traseiras de Led

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável

Maçanetas externas das portas cromadas

Para-choques e espelhos retrovisores na cor do veículo

Rack de teto e spoiler traseiro

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 235/60R18

Rodas de liga leve aro 19” e pneus 235/55R19

Teto solar duplo panorâmico

Vidros verdes com para-brisa laminado

TECNOLOGIA & SEGURANÇA