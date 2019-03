Kia Cerato: o sedã com design incomparável

O Cerato possui perfil elegante, cabine espaçosa e motor de alta tecnologia que oferece significativa economia de combustível, fator decisivo na escolha de um carro. Com a assinatura de Peter Schreyer, o sedã se destaca pelos traços modernos, com destaque para a icônica grade frontal “nariz de tigre”, com detalhes cromados, e o visual arrojado dos faróis dianteiros e das lanternas traseiras.

Motorização

O Kia Cerato possui motor Gamma 1.6 litro flexfuel, DOHC, 16 válvulas, CVVT. Abastecido com gasolina, desenvolve até 122 cv a 6.000 rpm com torque de 16 kgm a 4.500 rpm. Com etanol, a potência sobe para 128 cv a 6.000 rpm e torque de 16,5 kgm a 5.000 rpm.

O sedã se adapta facilmente ao estilo de pilotagem do condutor, com transmissão automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais e paddle shift, além de três modos de condução: conforto, normal e esporte.

Estilo e espaço

Passando pelos faróis e pelo capô volumoso, o design moderno e a elegância das linhas frontais se estendem pela traseira, apresentando uma discreta antena eletrônica incorporada ao vidro. O escapamento com ponteira cromada ressalta mais uma parte do conjunto esportivo do sedã.

Com dimensões externas de 4.560 mm de comprimento, 1.780 mm de largura e 1.445 mm de altura, o Cerato oferece ótimo espaço para os passageiros, com distância entre-eixos de 2.700 mm. O porta-malas possui capacidade de 421 litros.

Conforto e conveniência

Espaçoso, o Cerato ainda conta com diversos itens de conveniência e conforto. O volante possui ajustes de altura e profundidade, operação do computador de bordo, controle do sistema de som e do piloto automático e comandos do Bluetooth, além das aletas do paddle shift. O sistema de som inclui rádio, CD/MP3 Player, entrada auxiliar e USB, além de 4 alto-falantes e 2 tweeters.

No console central, destaque para os controles dos sistemas de climatização. O ar-condicionado digital Dual Zone possui controle independente de refrigeração e/ou aquecimento ao condutor e ao passageiro do banco dianteiro, além de saída para os bancos traseiros, e filtro ionizador antipólen que garante que o ar esteja sempre puro dentro do veículo.

Segurança

O Cerato vem equipado com itens que garantem os mais altos níveis de segurança ativa e passiva. Além do air bag frontal duplo, o sedã possui freio a disco nas 4 rodas, com ABS e EBD.

Os vidros verdes, equipados com comando elétrico, contam com filtro de raios UV que oferece proteção total contra danos solares ao motorista e aos passageiros. Os retrovisores são elétricos, com rebatimento automático e setas integradas de LED, proporcionando mais segurança e conforto para o condutor.

O sedã ainda possui sensores de aproximação nos para-choques dianteiro e traseiro, facilitando as manobras e oferecendo mais precisão na hora de estacionar. Já por meio do sistema Isofix, a segurança das crianças é reforçada, garantindo a tranquilidade da família.

Com base em resultados de testes internos da Kia Motors Corporation, o Cerato foi projetado para conquistar cinco estrelas em testes de segurança do Departamento de Transporte norte-americano, o National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), em colisões frontais, laterais e capotamento.

Equipamentos

MODELO E.395 MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 1.6 L flex, 4 cilindros, 16 V, 128 cv (etanol), 122 cv (gasolina)

Transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais e paddle shift

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura interna do porta-malas e da tampa de combustível

Ar-condicionado automático digital Dual Zone com filtro antipólen

Banco do motorista com ajustes manuais de altura e distância

Banco do passageiro com bolsa porta-revistas no encosto

Banco traseiro bipartido (60/40) e rebatível para ampliação do porta-malas

Bluetooth com controle de chamada no volante

Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas a distância

Computador de bordo com controles no volante

Console central com descansa-braço deslizante, porta-objetos com tampa, porta-copos e saída do ar-condicionado para o banco traseiro

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura

Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos

Encostos de cabeça com ajuste de altura para os 5 ocupantes

Iluminação no porta-malas

Indicador de marchas no conjunto de mostradores

Maçanetas internas com detalhes cromados

Manta de isolamento de ruídos na parte interna do capô do motor

Molduras externas das portas cromadas

Paddle shift S Painel com detalhes em textura tipo fibra de carbono

Painel com mostrador digital e computador de bordo em LCD

Para-sol do motorista com porta-ticket, espelho, iluminação e extensão lateral

Para-sol do passageiro com espelho, iluminação e extensão lateral

Pedaleiras e descansa-pé com detalhes de metal

Piloto automático com controles no volante

Porta-objetos e porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras

Rádio CD/MP3 player com controles no volante, entrada auxiliar e USB

Relógio digital no centro do painel com marcador de temperatura externa

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

Tomada auxiliar de 12 V (console central)

Travamento elétrico central das portas e porta-malas

Vidros com comando elétrico nas 4 portas

Vidros verdes com filtro de raios UV e para-brisa laminado

Volante, alavanca de câmbio, console central e laterais das portas revestidos de couro

Volante de direção com regulagem de altura e profundidade

Volante multifuncional com controle de som, piloto automático e computador de bordo

EQUIPAMENTOS EXTERIOR & DESIGN

Antena eletrônica incorporada ao vidro traseiro

Escapamento com ponteira cromada

Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatimento elétrico automático, aquecimento e setas integradas com Led

Faróis de neblina com lentes de policarbonato

Grade dianteira com detalhes cromados

Lanternas traseiras com Led

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável

Maçanetas externas na cor do veículo com filete cromado

Para-choques e retrovisores externos na cor do veículo

Rodas de liga leve aro 16” com pneus 205/60

TECNOLOGIA & SEGURANÇA