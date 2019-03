Kia Bongo: nenhum outro carrega tanta versatilidade

Motorização

Produzido no Uruguai, o Bongo é equipado com motor TurboDiesel Intercooler de 2.5 litros, a diesel, 16V e quatro cilindros em linha, que gera uma potência máxima de 131 cv a 3.800 rpm. O torque é de 26 kgm a 1.500 rpm. Isso garante um motor esperto em baixo giro, capaz de realizar ultrapassagens e retomadas com facilidade.

Com tração traseira, o utilitário tem câmbio manual de seis velocidades. Além disso, o Bongo possui sistema de aceleração eletrônico, conhecido como Drive By Wire, que substitui o cabo do acelerador e controla a guinada para obter o melhor resultado do motor.

Versatilidade e segurança

O Bongo permite transportar os mais variados tipos de cargas. Nas dimensões, o modelo conta com 1.995 mm de altura, 1.740 mm de largura e 4.825 mm de comprimento. O entre-eixos é de 2.415 mm, e seu tanque de combustível tem capacidade para 60 litros. A capacidade de carga é de 1.812 kg.

A bordo do veículo, a segurança é reforçada por itens como air bag frontal duplo, barras de proteção contra impactos laterais, direção hidráulica progressiva, cintos de segurança de três pontos para motorista e passageiro, embreagem com acionamento hidráulico, freios a disco ventilados na dianteira e a tambor na traseira com ABS e EBD, freios traseiros com válvula proporcionadora sensível a carga (LSPV), proteção estrutural da cabine em “T” contra impacto frontal, sistema de proteção contra descarga da bateria e sistema imobilizador de ignição. O Bongo ainda vem equipado com retrovisores externos bipartidos com espelho convexo complementar, utilizado para evitar pontos cegos em manobras.

Interior

Com espaço para três ocupantes, o Bongo possui diversos itens que proporcionam praticidade e conveniência para a rotina de trabalho. O comercial leve vem equipado com vidros e travas elétricas, luz interna com efeito fade-out, odômetro digital com medições parciais A e B, relógio digital no conjunto de mostradores e chave tipo canivete com abertura e travamento das portas à distância.

O modelo ainda conta com espaço pronto para a instalação do sistema de som, com dois alto-falantes. Quando rebatido, o encosto do terceiro banco se transforma em uma espécie de console, com dois porta-copos e um porta-objetos emborrachado. No painel, o porta-luvas tem espaço para pequenos objetos.

O fácil acesso aos reservatórios e ao macaco, na frente do veículo, proporciona mais facilidade e rapidez em caso de necessidade de troca de pneu e nas manutenções.

Entre os seus concorrentes, o Bongo é o único que conta com garantia oferecida pelo fabricante de três anos ou 100 mil km.

Itens de série

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 2.5 L Turbodiesel Intercooler, 16 V, 130,5 cv @ 3.800 rpm

Transmissão manual de 6 velocidades

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Acendedor de cigarros

Alça de acesso à cabine (2)

Aviso sonoro de chave no contato e porta aberta

Banco do motorista com ajuste manual

Chave simples

Chave tipo canivete com abertura e travamento das portas a distância

Console central com descansa-braço rebatível e porta-objetos com 2 porta-copos

Conta-giros

Duplo porta-objetos na tampa do porta-luvas

Encostos de cabeça com ajuste de altura

Freio de estacionamento com acionamento manual no console central

Luz interna com efeito fade-out

Odômetro digital com medições parciais A e B

Painel dianteiro com detalhes na cor cinza

Porta-objetos e porta-garrafas nas portas

Preparação para o sistema de som com 2 alto-falantes

Relógio digital no conjunto de mostradores

Revestimento do assoalho em carpete

Revestimento dos bancos em vinil

Ventilação forçada com recirculação e 4 velocidades

Vidros com comando elétrico nas portas

EXTERIOR & DESIGN

Antena do rádio na coluna “A”

Esguicho do lavador do para-brisa incorporado ao braço do limpador

Faróis com lâmpadas halógenas e lentes de policarbonato

Filtro de ar com admissão tipo Snorkel

Grade dianteira com detalhe cromado

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável

Para-choque dianteiro na cor do veículo

Retrovisores externos bipartidos com espelho convexo complementar

Rodas de aço aro 15” (rodeiro simples) com pneus 195/70

TECNOLOGIA & SEGURANÇA