Keane no Espaço das Américas

Liderados pelo tecladista Tim Rice-Oxley os caras encerram no Brasil a turnê sul-americana de divulgação do recente “Cause and Effect” que passou antes pela Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Argentina. Completam a banda Tom Chaplin (vocal/guitarra), Richard Hughes (bateria) e Jesse Quin (baixo).

Formado em Battle, East Sussex (ING) em 1995 o Keane é um dos maiores representantes do post-Britpop alternativo e somente nove anos depois lançaram o disco de estreia, “Hopes and Fears”, que causou furor à época. O álbum vendeu em torno de cinco milhões de cópias no planeta, estreou na primeira posição na UK Albums Chart e faturou dois prêmios Brit Awards em 2005, entre eles o de melhor álbum.

Após essa estreia avassaladora a banda só cresceu em popularidade lançando depois “Under The Iron Sea”, (2006), “Perfect Symmetry” (2008), “Night Train” (2010), “Strangeland” (2012) e o mais novo “Cause and Effect”. Os singles de trabalho desse disco são “Love Too Much” e “The Way I Feel”, que muito provavelmente estarão no set list do show. Além das novas o Keane não deve deixar de fora canções clássicas como “Everybody’s Changing”, “This Is The Last Time”, “Sunshine”, “Somewhere Only We Know”, “Bedshaped”, “Bend & Break”, “A Bad Dream” e “Disconnected”. Uma curiosidade sobre a banda foi a escolha do nome. Segundo Tim Rice-Oxley é uma homenagem à Cherry Keane, uma senhora que cuidava dele e de Tom Chaplin quando eram crianças. A senhora Keane sempre os incentivou a seguir seus objetivos e nunca desistirem da música. Antes de morrer de câncer Cherry Keane deixou para os garotos uma considerável soma em dinheiro que eles usaram para sobreviver, visto que era difícil ganhar dinheiro com a música. Uma linda história de amor que deu origem a um dos mais interessantes grupos surgidos na música britânica nos últimos anos. Show recomendado.

Serviço

Keane

Dia 1º de dezembro – 20 horas

Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Censura: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 110,00

www.espacodasamericas.com.br