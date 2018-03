Kauã Trugilio é Top 15 no GP Ravelli em Jacutinga, Minas Gerais

O percurso foi um grande desafio com distância de 65 km para a categoria PRO e mais de 2 mil metros de altimetria acumulada. Após 3 horas e 22 minutos de prova, Kauã finalizou com a 2ª colocação na categoria sub-23 e 14ª na classificação geral entre atletas da elite nacional.

“Correr as etapas do Ravelli é surpreendente. Exige muito do preparo físico para as longas subidas e técnica para descer as trilhas. Minha estratégia foi ter um bom posicionamento na largada e manter a constância durante o percurso, terminando com a sensação de dever cumprido”, disse o atleta, que agradece seus patrocinadores Bike Territory, Theo Bike, Calypsonet Maxxis Tires, Pizzaria Cézanne, Sorveteria Sabor Mix, Kuruma, Arkany, RBM Assessoria Esportiva e Arena Cross Fit Jaraguá pelos treinamentos.