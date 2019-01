Kangoo Z.E.: O precursor da gama de elétricos

NOVO KANGOO Z.E.: IDENTIDADE ELÉTRICA AINDA MAIS MARCANTE

Assim como na versão térmica, a frente do Novo Kangoo Z.E. integra a nova identidade da marca, com um logo ampliado que contrasta sobre a grade preta e as lanternas com novo design, conferindo ao modelo um visual mais expressivo e técnico. A diferenciação entre o design das versões elétrica e térmica do furgão compacto está ainda mais marcante.



O universo elétrico do Novo Kangoo Z.E. é identificado pelo tratamento azulado do losango e no prolongamento das lanternas traseiras, assim como pela chegada de máscaras negras nos faróis. A tomada para recarga do Novo Kangoo Z.E. fica agora atrás do logo frontal, onde o condutor conecta o cabo fornecido com o veículo para uma recarga em 6 a 9 horas em uma Wall Box domiciliar ou em um terminal de recarga público.

Outra particularidade da versão elétrica é que o Novo Kangoo Z.E. pode ser equipado com o “Z.E. Voice” do lado de fora, para alertar os pedestres sobre a chegada do veículo, permitindo uma condução mais tranquila nas áreas urbanas. Este sistema é acionado com o veículo em marcha de 1 a 30 km/h (o sistema não emite som com o veículo parado).

AGORA COM O RENAULT R-LINK

As principais evoluções desta nova fase também incluem o interior. A cabine tem agora um novo console central, mais moderno e mais sofisticado. O sistema multimídia e conectado Renault R-Link está agora disponível como opção. Ele concentra todas as funcionalidades de multimídia (navegação, rádio, telefonia Bluetooth®, conexão dos dispositivos móveis, etc.) em um único lugar, através de uma grande tela touchscreen de 7’’.

O Renault R-Link também inclui ferramentas que permitem reduzir o consumo energético e o custo de utilização, como a função “Driving eco²”, que ajuda o condutor a economizar, calculando o modo de condução e fornecendo orientações personalizadas. A navegação TomTom® Z.E. LIVE oferece o itinerário mais econômico em termos de energia.

Com o pacote “My Z.E. inter@ctive”, o condutor pode programar à distância, através do computador ou smartphone, a recarga do Novo Kangoo Z.E. nos horários que se beneficiam de tarifas preferenciais. (Maiores detalhes no capítulo Renault R-Link).

NOVO KANGOO: LÍDER EM CONSUMO

O Novo Kangoo térmico é o veículo mais econômico de sua categoria. O modelo é equipado com motores performantes e econômicos, sendo três deles motores Energy, que apresentam consumos recorde em seus segmentos:

Energy dCi 75 e 90, com 4,3 l / 100 km e 112 g CO2/km (consumo e emissões homologados conforme as regras aplicáveis)

Energy TCe 115, com 140 g CO2 / km (pendente de homologação)

Estes motores contam com o Stop & Start e o sistema de recuperação de energia na desaceleração.

Para ainda maior controle dos custos de utilização, o Novo Kangoo vem de série com o indicador de mudança de marchas, assim como o eco-mode que, com o simples aperto de um botão, permite reduzir o consumo em até 10%.

A renovação do Kangoo deu lugar à chegada de uma nova versão na gama com 3 lugares na frente, que estará disponível para todos os comprimentos (exceto para as versões Z.E., Maxi Cabine aprofundada e Maxi 5 lugares).

A gama totaliza agora 14 modelos, para satisfazer as expectativas dos clientes pessoa física e jurídica mais exigentes.

NOVA FAMÍLIA KANGOO TEM QUALIDADE PERCEBIDA AINDA MAIOR

O Novo Renault Kangoo herda a base rolante do Scénic, reconhecida por sua confiabilidade e robustez. Além desta base provada e comprovada, a qualidade percebida do Novo Renault Kangoo recebeu uma atenção especial.

Vários itens, como a qualidade dos pontos de solda, apertos das portas ou ainda a precisão da aplicação das vedações da carroceria foram nitidamente melhorados.

Melhor qualidade percebida também é resultado de parceria com a Daimler

Há vários anos a Renault já trabalha em parceria com montadoras como Opel / Vauxhall e Nissan no âmbito dos programas de furgões. Em 7 de abril de 2010, a marca assinou uma nova parceria com o grupo alemão Daimler AG para o projeto de furgões compactos. Este acordo levou à criação de grupos de trabalho que reúnem engenheiros das duas marcas, para acompanhar a industrialização do Novo Renault Kangoo e do Mercedes Citan, na fábrica da Renault de Maubeuge, na França. Várias horas de intercâmbio a respeito dos procedimentos de ambas as empresas enriqueceram e dinamizaram os progressos em qualidade percebida feitos no Novo Kangoo, replicados em toda a gama de utilitários da Renault.