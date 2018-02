Ka Freestyle 2019 chega para agradar quem gosta de aventura

Com características inéditas de design, engenharia e tecnologia, o veículo faz parte da ampliação da linha Ka, criando um produto diferenciado para um novo consumidor. O preço ainda não foi revelado.

Diferenciais

Diferente do Ka “clássico”, apelidado por alguns de ‘baratinha’, o Freestyle tem suspensão elevada, spoilers, máscara negra nos faróis, rack de teto e será equipado com a central multimídia Sync, com tela de 6,5 polegadas, disponível só em modelos maiores, como o Fiesta e o EcoSport.

Os faróis de neblina são novos, mas a posição é a mesma. O pacote de equipamentos deve ser generoso, por se tratar de uma versão diferenciada, então podemos contar ainda com ar-condicionado, trio elétrico, direção elétrica, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, assistente de emergência, airbag duplo e talvez airbags laterais ou de cortina, como no modelo indiano.

“O FreeStyle é um veículo de conceito inovador, robusto e avançado. Atraente, versátil e conectado, esse é um novo produto desenvolvido para fazer parte da família Ka com o objetivo de atender um consumidor com interesses muito específicos”, disse Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Governamentais, Comunicação e Estratégia da Ford América do Sul.

Desenvolvimento

Apesar de ser chamado de utilitário compacto pela marca, o Ka Freestyle não aparece com pneus de uso misto, nem tração nas quatro rodas, comprovando que está mais para o asfalto ruim do que uma possível aventura em trilhas e estradas de terra esburacadas. O modelo vai concorrer com Renault Sandero Stepway, Honda WR-V, Volkswagen CrossFox e outros aventureiros disponíveis no mercado.

Embora o conjunto mecânico não tenha sido revelado, o carro poderá ser equipado com duas opções de motor três-cilindros. A primeira é o 1.0 de 80cv/85cv de potência, com câmbio manual. A outra é o 1.5, de 130cv/137cv, que pode formar dupla com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades. Mas a Ford só deve revelar a motorização mais próximo ao lançamento do modelo.

Atualmente, as configurações do Ford Ka 2018 à venda partem da versão “S”, oferecida apenas com motor 1.0 de 3 cilindros, a partir de R$ 44.030, mas com itens de série como direção elétrica, ar-condicionado, trava elétrica, ancoragem Isofix para cadeiras infantis e vidros elétricos dianteiros, e vão até a SEL, com motor 1.5 de 4 cilindros, que sai por R$ 60.790 e conta com todos os itens disponíveis, tal como bancos em couro.

Nova categoria

O Ka FreeStyle tem uma arquitetura aprimorada que o coloca dentro de um novo nicho no mercado, o dos utilitários compactos, ou CUVs, com maior versatilidade para atender as novas aspirações dos consumidores da categoria. O sobrenome FreeStyle, emprestado da série de maior sucesso do EcoSport, não deixa dúvidas da sua inspiração no utilitário esportivo da marca.

Em termos de estilo, o Ka FreeStyle é marcado pelo visual robusto, com altura elevada do solo e vários itens diferenciados que destacam a sua personalidade própria. A frente de linhas fortes e esculpidas exibe uma grade ampla com acabamento metálico, para-choques encorpados e faróis com máscara negra e moldura cromada, além do farol de neblina com moldura em forma de “C” bastante atraente. Na traseira, destaque para as novas lanternas, com interpretação contemporânea, alinhada com toda a linha de produtos da Ford. O rack de teto exclusivo também em acabamento metálico chama bastante atenção. O modelo conta ainda com rodas de liga leve de 15 polegadas e retrovisores com acabamento na cor Magnetic. A cor metálica marrom Trancoso apresentada no protótipo é outra novidade.

Outros detalhes do veículo serão divulgados mais próximo do seu lançamento, programado para o início do segundo semestre.