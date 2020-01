Juventude caieirense ganha voz com o CMJ

“O CMJ foi criado para proporcionar um espaço no qual os jovens pudessem participar e ter voz ativa junto a administração pública para discutir atividades que possam ser feitas para esse público específico”, disse Luiz, que também está à frente Núcleo da Juventude de Caieiras.

O conselho foi criado por iniciativa de Lemos em conjunto com o prefeito Gersinho Romero. Para ter legalidade um Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara Municipal e entrou em vigor na cidade. “Eu participei da elaboração e da montagem de todas as partes do CMJ. Apresentei ao prefeito que acatou a ideia e o conselho foi criado”, falou o gestor.

Sobre chegar à presidência, Luiz contou um pouco como tudo aconteceu. “Quando iniciou o projeto para a criação do CMJ, participei da elaboração do conselho, suas atribuições e principais ações dentro da cidade, e por esse motivo, quando realizamos o 1° e 2° Encontros de Formação do Conselho da Juventude, os jovens eleitos perceberam a importância e na reunião que decidiu a Executiva, a maioria me elegeu para ser presidente durante o mandato de um ano”, declarou.

Atualmente, 28 pessoas fazem parte do conselho sendo 14 titulares e 14 suplentes. Qualquer jovem pode fazer parte do CMJ. Tivemos uma eleição recentemente, mas qualquer jovem pode participar das reuniões. Para fazer parte é necessário ter idade entre 16 e 29 anos, residir em Caieiras e ser portador de título de eleitor. O mandato do CMJ é de 2 anos e pode ser prorrogado para mais 2 anos”, elucidou Luiz.

De acordo com Lemos, depois de finalizar o processo de preenchimento de membros do conselho, o trabalho agora é dar início a algumas ações. “Focamos na criação do regimento interno, criação da primeira executiva e ao longo de 2020 o CMJ realizará ações em parceria com as secretarias municipais para a implantação de Políticas Públicas para os jovens”, concluiu.