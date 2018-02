Justificando o injustificável

A propósito, estamos a diante da primeira intervenção federal num ente da federação desde a promulgação da Constituição, que se bem me recordo, em outubro do corrente ano completará 30 anos de existência, completamente retalhada, desfigurada de seu manequim original, já construído, verdade seja dita, com uma técnica algo lá… capenga, seria um bom adjetivo.

Uma intervenção entre outros tantos efeitos, faz refrear qualquer inovação no texto constitucional enquanto perdurar vigente o decreto que a instala. Por exemplo, se pretendêssemos modificar o sistema previdenciário, não poderíamos mais fazê-lo. Tudo em nome da garantia da ordem pública. E se com essa medida, por exemplo, auferíssemos ainda um bônus político decorrente de um povo amedrontado, ávido por segurança pública. Acuado. Iletrado, faminto até. E com isso, justifica o injustificável.