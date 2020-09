Justiça nega pedido de Lagoinha e obra da UPA continua a todo vapor

Contradições à parte, em sua indicação feita ao Ministério Público, o parlamentar que é autor da indicação 669/2017 para a construção de uma UPA no município, disse que o atual prefeito, Gerson Romero, não cumpriu dentre outros procedimentos, a Lei de Licitações.

Ao jornal Regional News, Lagoinha enviou apontamentos confirmando ter entrado com a Ação Popular e que fez isso por considerar ilegal a forma conduzida pela prefeitura de Caieiras.

Escreveu ainda que a Justiça não indeferiu seu pedido, embora na folha 268 do processo, a decisão do Juiz, Dr. Daniel Nakao Maibashi mostre o contrário.

A paralisação da obra envolvendo a saúde pública, caso fosse concedida pela Justiça, seria desastrosa para o caieirense que tanto cobra dos governantes um atendimento mais qualificado e um espaço adequado para consultas e a UPA vem auxiliar nesse sentido.

Em resposta a Ação Popular, além de indeferir a liminar, a Justiça indicou a falta de elementos que justifiquem o pedido.

De acordo com a prefeitura, a construção da UPA de Caieiras está sendo executada por meio de uma “força-tarefa”, envolvendo várias secretarias municipais como a Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Gestão Pública. A medida adotada pelo prefeito gerou uma economia de mais de R$ 5 milhões. Gersinho comentou sobre a tentativa frustrada do vereador Lagoinha. “Fiquei surpreso e preocupado quando vi essa ação popular na Justiça. Ele mesmo fez a indicação e agora pediu a paralisação da obra. Por ser adversário político nesse momento, levou para esse lado, quis me prejudicar e quase prejudicou toda a população que tanto cobra melhorias na área da Saúde. Mas a Justiça viu que está tudo certo e negou o pedido. Estamos trabalhando”, falou Gersinho.

Segundo o prefeito, a área da Saúde precisa de um novo pronto-socorro. “Estamos fazendo e será útil para a população. A vida política é passageira, mas o que for feito por minha administração vai ficar para o caieirense. Não é dessa forma que se faz campanha eleitoral. Devemos apresentar projetos e mostrar ações, sem querer puxar a cadeira do outro”, disse.

Economicidade

Dr. Hermano Almeida Leitão, Procurador Geral do Município, também falou das contradições alegadas pelo vereador e candidato a prefeito ‘Lagoinha’ no pedido de paralisação da obra da UPA. “Ele fez várias alegações e nenhuma foi aceita pela Justiça. Uma delas foi dizer que a prefeitura está superfaturando. Ao contrário do que aponta, ocorreu uma economicidade reconhecida pela Justiça. A obra que teve o contrato reincidido estava orçada em mais de R$ 7 milhões. Com a estratégia adotada pela prefeitura em assumir a responsabilidade técnica da obra, permitiu uma economia de 5 milhões aos cofres”, falou Dr Hermano.

Segundo o procurador, uma nova economia deve ocorrer já que a empresa responsável pela terraplanagem, J. da Silva Leite Terraplanagem e Construções Ltda, está sendo impugnada na Justiça. “Descobrimos que nessa firma tem a participação de ‘laranjas’ e isso encontra-se em processo judicial com novidades em breve”, disse Dr. Hermano dando outras informações.

Quando o vereador alega que houve a contratação de 6 encarregados e 6 pedreiros sugerindo um ‘chefe’ para cada pedreiro, ele se equivocou ou não prestou a atenção que esses 6 encarregados irão chefiar sim os 6 pedreiros e também ou outros 30 obreiros. “A construção está sendo feita em turnos e as Leis trabalhistas têm de ser observadas. Eles trabalham em turnos e todos têm descanso, conforme exige a Lei”, disse o Procurador.

“Houve completa publicidade da licitação e não teve nenhuma manobra como alega o vereador. Tanto que o juiz, por considerar que houve legalidade e não houve lesividade aos cofres públicos, negou o pedido do Lagoinha”.

Por fim, falou da empresa terceirizada que está à frente da obra e que foi duramente acusada pelo Lagoinha. “Não houve qualquer irregularidade e a empresa é idônea, ao contrário de outras que é sabido existir sócios ocultos. Não é o caso da atual empresa contratada que está construindo a UPA, responsável pela construção do Poupatempo em Caieiras entre outras”, falou, celebrando o andamento das obras. “Cerca de 60% da obra já está concluída em 60 dias desde o início, ou seja, 1% ao dia! Com esses números temos perspectiva muito boa de conclusão e em breve a população terá um novo pronto-socorro a disposição”, concluiu Dr. Hermano Almeida Leitão.

Resposta

O vereador Lagoinha foi procurado e, em meio às 4 folhas escritas, mostrou ter conhecimento de seu papel diante do cargo que ocupa enquanto vereador, declarou ser oposição ao prefeito e que, se preciso for, ingressará com mais 100 ações contra Gerson Romero. Mostrou a manifestação do MP, mas não a decisão do Juiz.