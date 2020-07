Justiça interdita Casa de Repouso particular em Caieiras

A Vigilância Sanitária compareceu ao local e realizou a vistoria, que constatou diversas irregularidades no trato dos pacientes idosos. Diante do relatório da VISA, a Promotora ingressou com uma Ação Cível Pública contra a entidade particular e seus dirigentes com pedido de liminar para interditar a instituição e destinar os idosos para a casa de seus parentes e, se fosse o caso, também para tratamento hospitalar.

O Juiz acatou a liminar para que as famílias acolhessem seus idosos lá internados e interditasse o funcionamento da instituição, por conta do risco de contaminação generalizada e eventuais óbitos.

A Prefeitura também foi acionada para acolher os pacientes internados em que houve detecção de COVID-19 e vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde já havia iniciado o acolhimento de 22 infectados no Centro Médico de Combate ao Coronavírus (Hospital de Campanha) e que os infectologistas da rede municipal de saúde deram todas as orientações necessárias para o correto trato dos idosos.

A Secretaria também entrou em contato com os familiares para que acolhessem em seus lares os idosos assintomáticos ou com testagem negativa.

A partir dos fatos narrados, serão apuradas as responsabilidades nos âmbitos civil e criminal por parte da instituição e seus proprietários.

A Prefeitura de Caieiras destaca que está à disposição para prestar todo o apoio necessário aos idosos e seus familiares.

Fonte: PMC