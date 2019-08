Justiça Eleitoral realiza plantão da biometria no próximo sábado, 10

A ação só não ocorrerá nas 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído. Por sua vez, as unidades do Poupatempo com serviços eleitorais seguirão o seu funcionamento normal, com horários distintos a depender do local.

Este será o quinto plantão do ano, ocorrendo sempre uma vez por mês aos sábados, no intuito de facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário normal do expediente dos cartórios eleitorais: de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Nas últimas ações, o índice de comparecimento do eleitor tem crescido significativamente: em 13 de julho, foram registrados 44.281 atendimentos, representando um crescimento de 10,6% em relação ao anterior, em junho, que atingiu a marca de 40.038. O primeiro plantão, em abril, totalizou 29.540 documentos emitidos e o segundo, em maio, 29.264.

Com esses números, a campanha da divulgação da biometria do TRE-SP, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, se fortaleceu. Dos 32,9 milhões de eleitores no Estado, 18,3 milhões já fizeram o cadastramento, o equivalente a 55%.

Em 479 municípios paulistas, a biometria é obrigatória. Nessas localidades, o cidadão deve se cadastrar neste ano, sob pena de ter o título eleitoral cancelado.

De qualquer forma, mesmo nos municípios sem a obrigatoriedade, caso de Caieiras, o TRE-SP recomenda que o eleitor se adiante e aproveite a oportunidade do plantão para comparecer ao cartório ou posto atendimento, com o objetivo de evitar filas em um momento posterior, dado o provável aumento da procura. O procedimento, envolvendo a coleta de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada, dura cerca de 15 minutos.