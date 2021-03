Justiça de SP suspende aulas presenciais nas fases laranja e vermelha

“Na fase mais aguda da pandemia, com número de mortes diárias ultrapassando o patamar de 1.000 e a incapacidade do sistema de saúde, o retorno presencial das aulas, ainda que com número reduzido e de forma opcional para os alunos, sem evidências científicas sobre o impacto na transmissão do covid, é medida contraditória e sem motivação válida”, escreveu a magistrada, que atendeu a um pedido feito pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), em conjunto com demais entidades da Educação.

A decisão vale para todos os profissionais que são filiados aos seis sindicatos que ingressaram com a ação, a Apeoesp, CPP, Afuse, Apase, Fepesp e Udemo. Ainda cabe recurso ao governo do Estado. O Sindicato dos Professores de São Paulo também decidiu, por maioria de votos, que os professores das escolas particulares entrarão em greve a partir desta quinta-feira, 11, caso as atividades presenciais não sejam suspensas. A pauta de reivindicações condiciona o retorno ao trabalho presencial à testagem de toda a comunidade escolar, ao fornecimento de máscaras N95/Pff2 e à divulgação imediata, pelas escolas, dos casos de contaminação.

Fonte: Jovem Pan