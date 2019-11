Justiça condena adolescente por morte da menina Raissa

De acordo com a decisão da 1ª Vara Especial da Infância e da Juventude da Capital, o menor deve ficar internado em uma unidade da Fundação Casa por prazo indeterminado.

O juiz acatou a representação do Ministério Público de São Paulo, que acusou o jovem de estupro de vulnerável e de homicídio qualificado. Para a promotoria, Raíssa foi vítima de feminicídio, não teve chance de defesa e morreu por asfixia. Além de concordar com a acusação, a Justiça entendeu que o adolescente cometeu o assassinato para tentar esconder que havia abusado sexualmente dela.

Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o período máximo de internação é de três anos. A Justiça deve reavaliar a manutenção, no entanto, no máximo a cada seis meses.