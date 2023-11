Júnior Chicó em São Paulo

Foto: Divulgação

O comediante faz apresentação única no Teatro Opus Frei Caneca

Grande nome do stand up, o pernambucano Júnior Chicó sobe ao palco do Teatro Opus Frei Caneca neste sábado, 25 de novembro.

Chicó faz apresentação única na região central paulistana do novo “Como partir o coração de um aquariano”, seu segundo espetáculo solo, que sucede “Quebrando o Armário”, de 2020.

Neste stand up o aquariano nato, expõe desastres amorosos que passou ao longo da vida.

Sem pudor, o humorista “leva ao palco os motivos pelos quais chorou, por exemplo, escorregando na parede do banheiro ouvindo Celine Dion”.

Em 60 minutos Júnior Chicó arranca gargalhadas da plateia, amparadas em performances hilárias, sedimentadas ao longo da carreira que começou em 2010 nos bares do Rio de Janeiro.

De lá pra cá o pernambucano participou de programas de TV como o Prêmio Multishow de Humor, em 2017, sendo destaque da 6ª temporada do televisivo.

No Comedy Central, principal canal voltado exclusivamente para a comédia, teve participações especiais com grande sucesso, além de ter integrado o “Quem Chega Lá”, extinto quadro do “Domingão do Faustão”, da Rede Globo.

SERVIÇO

Júnior Chicó – Como partir o coração de um aquariano

Dia 25 de novembro – 22h30

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca, 569 – Consolação

https://teatroopusfreicaneca.com.br

Duração: 60 minutos

Classificação: 16 anos

Capacidade: 600 pessoas

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/junior-chico-12376