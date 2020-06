Junho Vermelho reforça doação de sangue

Em 14 de junho, quando se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, o mês recebe também campanha “Junho Vermelho”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e incentivar a doação em todo o país.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os estoques de sangue seguem críticos devido à queda significativa no número de doações. Só no último mês, o Banco de Sangue parceiro do GRAACC, a Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue (COLSAN) registrou uma queda de 40% no número de doadores. Esse déficit prejudica pacientes que eventualmente, necessitem de transfusão.

No caso do Hospital do GRAACC, referência no tratamento e cura de crianças com câncer, os pacientes apresentam grande demanda transfusional. Há também dois grupos ainda mais críticos que são os pacientes internados em UTI e aqueles submetidos ao transplante de medula óssea.

Por ser um hospital exclusivamente de oncologia pediátrica, a grande maioria dos pacientes não pode ter seus procedimentos adiados.

Quem pode doar

– Pessoas em boas condições de saúde com idade entre 16 (autorização do responsável) e 69 anos (sendo que a primeira doação deve ter sido realizada até os 60 anos).

– Pesar no mínimo 50 kg.

– Estar devidamente alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação).

– Apresentar documento original com foto, legível e emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Em tempos de coronavírus, todas as recomendações estão sendo seguidas em unidades de coleta de sangue. Portanto, o doador pode se dirigir até a esses locais sem preocupação.

Na região, interessados podem se descolar até a cidade de Jundiaí que conta com uma unidade da Colsan.

O posto fica na Rua XV de Novembro, nº 1848, Centro. O atendimento é de segunda a sábado das 7h30 às 12h30 (exceto feriado). É necessário agendamento pelos telefones (11) 4521-4025 ou (11) 97662-8358.