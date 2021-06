Junho é mês de licenciar veículos com placas final 3

De acordo com o Detran.SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, no estado o procedimento é feito de forma totalmente digital, portanto o motorista não precisa ir mais a uma unidade de atendimento Detran.SP ou Poupatempo para emissão anual eletrônica do CRLV-e, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

A falta de licenciamento é uma infração gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como apreensão do veículo, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o CTB, Código de Trânsito Brasileiro.

Em 2021, o valor da taxa para licenciar veículos usados é de R$ 98,91, independentemente do calendário de vencimento. É importante reforçar que em 2021 não há cobrança de taxa do seguro DPVAT.