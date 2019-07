Julho é o mês de licenciar veículos com placa final 4

O licenciamento anual obrigatório entra no seu quarto mês. Agora em julho, é a vez de licenciar veículos com placa terminada em 4, alerta o Detran.SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Os proprietários têm até o dia 31 para regularizar a situação. Do contrário, estarão impedidos de circular em agosto.