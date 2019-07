‘Julho Amarelo’ alerta sobre as hepatites. Caieiras conta atividades

Nas vésperas do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, o Ministério da Saúde alerta para a importância do diagnóstico e tratamento da doença. Atualmente, mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da Hepatite e ainda não sabem, já que se trata de uma doença silenciosa que geralmente não apresenta sintomas até que atinja maior gravidade.

A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Em alguns casos, são doenças silenciosas, que nem sempre apresentam sintomas.

Na última década, houve redução de 7% no número de casos de notificados da doença no país. Em 2018, foram registrados 42.383 casos de hepatites virais no Brasil. Em 2008, o número foi de 45.410 casos. Os dados são do novo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais 2019. O levantamento também apontou queda de 9% no número de óbitos, saindo de 2.362 em 2007 para 2.156 em 2017.

No Brasil, mais de 70% dos óbitos por hepatites virais são decorrentes da hepatite C, seguido da hepatite B, 21,8%.

A hepatite C tem cura em mais de 90% dos casos, quando o tratamento é seguido corretamente. A hepatite B tem tratamento e pode ser controlada, evitando a evolução para cirrose e câncer.