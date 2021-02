Juiz de Caieiras beneficia amigos

Desta vez, trata-se de uma ação de inventário e partilha onde o juiz concedeu prosseguimento à abertura do inventário no mesmo dia em que o processo foi aberto, apenas para beneficiar uma colega, atravessando o colega Juiz Dr. Daniel Nakao Maibashi, já que o processo foi distribuído na 2ª. Vara de Caieiras.

A amizade entre o juiz e a pessoa beneficiada pode ser comprovada em matéria publicada pelo jornal Regional em 29 de janeiro que divulgou um pacote de viagem pago por secretário municipal no valor de R$ 30 mil que tinha como integrantes o Dr. Peter Eckschmiedt e a interessada no inventário da família.

De acordo com as advogadas dra. Maristela Gomes Viviani e Heloísa Passarella, defensoras da viúva, o juiz contrariou a lei em benefício da amiga que é esposa de um vereador recém-eleito por Caieiras. “Em tempos de moralização das instituições públicas, deparamos novamente com um explícito desrespeito às normas Jurídicas”, relataram.

Segundo uma das advogadas, em total falta de ética, os patronos da herdeira protocolaram ação de Abertura de Inventário em 27 de janeiro, às 13 horas no Foro de Caieiras, excluindo da inventariança a viúva, solicitando que a filha figurasse como inventariante. “O Juiz Peter Eckschmiedt, atravessando o colega, decidiu no mesmo dia de distribuição da ação as 21h34 dar prosseguimento a abertura do inventário, contrariando a lei. Ele tomou a decisão, sabendo que deveria declarar a incompetência, visto que o falecido e sua esposa residem em Franco da Rocha, portanto o processo de inventário deverá ser aberto no foro da residência do falecido, conforme nosso ordenamento jurídico prevê em seu artigo 48 do Código de Processo Civil”, relatou a advogada.

Segundo a defensora da viúva, o juiz ainda ignorou completamente a ordem legal de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil. Conforme o artigo, do CPC, o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. “São várias irregularidades cometidas. A ação dele deixou todos os cidadãos da comarca de Caieiras estarrecidos. Ele atravessou o colega e não se declarou suspeito, uma vez que possui estreita e intima amizade com a filha do falecido e seu marido que é vereador, conforme amplamente documentado em ação proposta pelo ex-Procurador Geral do Município, Dr. Hermano Almeida Leitão ao Tribunal de Justiça de São Paulo”, pontuou.

Inconformadas com a atitude do Juiz Peter Eckschmiedt, as procuradoras da esposa do falecido, agravaram da decisão. “A decisão do magistrado merece reforma, visto que primeiramente o Foro da Comarca de Caieiras não é o competente para o processo de Inventário do falecido. É fato notório que a agravada possui grande influência na cidade de Caieiras, pois seu marido foi secretário de esporte e atualmente é vereador. Logo, não tem o privilégio de ser nomeada inventariante, porque possui interesses conflitantes com o espólio. A imparcialidade do Juiz é obrigação do cargo que ele ocupa”.

Além dessa medida tomada junto ao Tribunal de Justiça, foi protocolado Exceção de Suspeição, requerendo ao Juiz da 2ª. vara de Caieiras que determine a suspeição do juiz Peter a fim de que o mesmo não mais decida nos autos do inventário aberto pelas herdeiras, por flagrante interesse em proteger as amigas. “Enquanto isso, aguardamos as decisões do Juiz de Franco da Rocha sobre a abertura do Inventário, bem como decisão sobre o Agravo legalmente protocolado”, finalizou a dra. Heloísa Passarella.

*Matéria contratada – Por Maristela Gomes Viviani e Heloísa Passarella