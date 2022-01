Juca de Oliveira encabeça o elenco de “A flor do meu bem-querer”

Nem mesmo a pandemia foi capaz de parar este gigante que, aos 86 anos, continua atuando e escrevendo textos primorosos que primam pela comédia de costumes.

Atualmente o ator está à frente do espetáculo “A Flor do Meu Bem-Querer” em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca.

Além de Juca de Oliveira o elenco traz nomes de peso da dramaturgia, entre eles, Rosi Campos, Léo Stefanini e Nilton Bicudo.

O texto de “A Flor do Meu Bem-Querer” foi escrito em 2003 e para ser montada atualmente passou por algumas adaptações, como por exemplo, a pandemia da Covid-19.

Daniel Warren (Jacinto) e Flor (Natália Rodrigues) atuam o tempo todo de máscara, mostrando os cuidados a serem tomados durante este período.

No mais o texto mantém a mesma estrutura desde que foi escrita há dezenove anos. As fraudes, desmandos políticos, falcatruas e traições próprias do mundo político estão presentes no Senador Zé Otávio, personagem de Léo Stefanini.

Entre idas e vidas, revelações e muitas risadas a peça retrata “com sensibilidade o contraste entre o homem simples do campo e o corrompido político da capital. O jogo de intrigas e a perfeita carpintaria teatral fazem da peça sedutora e cativante”.

Léo Stefanini também assina a direção com iluminação de Cleber Eli, figurino de Isabella Oliveira e cenário de Stefanini, Janne Saviani e Wil Siqueira.

Serviço

A Flor do Meu Bem-Querer

Em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

Telefone: (11) 3515-6650

Quintas e sextas-feiras: 20 horas

Sabádos: 19 horas

Domingos: 18 horas

Ingressos a partir de R$ 40,00

https://teatroopusfreicaneca.com.br/programacao-e-ingressos

Necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19