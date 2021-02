Júbilo para a alma e o coração

Cearense, de Itarema, ela tornou-se bispa e através do chamado divino leva palavras de amor, compreensão, união e fraternidade a milhares de fãs e fiéis. A popularidade da cantora é tamanha que basta conferir suas redes sociais pra saber que falamos de um grande talento.

No Facebook a cearense tem mais de 130 mil seguidores. Seu programa “A Palavra do Dia”, no Youtube, conta com quase 900 mil inscritos, cujos vídeos já ultrapassaram os 150 milhões de visualizações. Ou seja Virginia Arruda leva ao público canções, mensagens e palavras de conforto que, em tempos de pandemia, se tornam ainda mais necessárias. No final de 2020 a cantora gravou em Goiânia um DVD com arranjos, repertório e imagens acuradas com produção de Bigair Dy Jaime.

A gravação seguiu todos os protocolos de segurança, sem a presença de público e os músicos mantendo distanciamento. O resultado são belos clipes que estão sendo disponibilizados gradualmente e que são: “Enche Este Lugar”, “Incomparável Amor” e “Intimidade”. Esse último contou com a participação do renomado grupo Reino Song. A banda, além de Bigair Dy Jaime no piano e teclados contou com Baby Batera (bateria), Victor Vilas Boas (baixo), Danilo Figueiredo (guitarra) e Mateus (violão). Virginia Arruda mostra que a palavra de Deus e louvação são capazes de tocar a alma e o coração das pessoas.