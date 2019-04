Juan Duran no Tom Brasil

Como é de praxe o artista vai além da música mostrando também seus dotes como mágico e ilusionista. A arte da prestidigitação foi uma herança do avô que ensinou a ele pequenos truques de mágica ainda na infância. Ao longo do tempo, o argentino aprimorou sua técnica tanto na música, quanto no ilusionismo protagonizando inúmeros musicais, entre eles, “O dilúvio”, unindo com perfeição as duas áreas.

“Tangos, Boleros, Ilusionismo y otras cositas mas…” é norteado pela surpresa na qual a interação com a plateia é constante mantendo-a atenta o tempo todo. Interpretados de maneira dramática os grandes clássicos da música portenha se tornam ainda mais impactantes com a presença de bailarinos e a força do ilusionismo. No repertório estão, entre outros, “El dia que me quieras”, “Besame mucho”, “Sabor a mi”, “Uno” e “Casamento”.

Em quase duas horas de duração, o espetáculo contará com uma equipe de 30 integrantes, entre músicos e bailarinos tradicionais do tango argentino numa produção de alto nível.

Pode ser clichê ou redundante, mas Juan Duran fará mesmo uma apresentação mágica.

Serviço

Juan Duran

Show: Tangos, Boleros, Ilusionismo y otras cositas mas…”

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Dia 28 de abril

20 horas

Classificação: 14 anos

Ingressos: De R$ 69,00 a R$ 129,00