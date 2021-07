Jovem ‘viraliza’ com apelido aos cães e ajuda à Soprac

Recentemente, a estudante de arquitetura e urbanismo Mariana Barnabé, que reside em São Paulo, usou da sua criatividade junto com o namorado para incentivar a adoção de oito cães. E aproveitando a repercussão do post, a jovem batizou mais cinco cães com alguns dos nomes mais falados durante a pandemia. A matéria foi publicada no site amomeupet.org e outras mídias.

Encontrar um verdadeiro lar para os animais – que acredito não ser uma tarefa fácil – exige muita paciência, atenção e principalmente amor. A jovem Mariana, engajada com a causa animal, não tem medido esforços e imaginação para ajudar os filhotes da ONG Soprac.

Em entrevista ao UOL, a responsável pela iniciativa falou da repercussão inesperada. “A gente ficou alucinado. Eu estava de boa, tinha 70 compartilhamentos e do nada bombou. Não sabemos ao certo qual foi o estopim. Muita gente gostou e começou a compartilhar por conta própria. Teve muita procura. Conseguimos doar todos muito rápido”, disse.

Agora trabalham com a “Segunda Dose”. Como a primeira publicação viralizou de forma que todos os peludinhos foram adotados, o casal usou do mesmo ensejo para encontrar lares para as cachorrinhas Astra, Zeneca, Ampola, Sputnik e Anvisa.

Se você é da região de Caieiras, São Paulo, e se interessou por alguns dos filhotes, pode entrar em contato com a Mariana pelo facebook: https://www.facebook.com/maribarnabe.