Jovem de Caieiras esbanja talento nos palcos

Um dos primeiros a aparecer na peça, logo despertou a curiosidade dos presentes que se perguntavam: quem é esse garoto? Como ele é talentoso. Mas incorporado de Harley Quinn, um burguês, caricato de um palhaço, era mesmo difícil identificá-lo. Então, o jornal Regional News o procurou e hoje revela quem é esse jovem que tem um futuro brilhante pela frente.

Frequentando o 1º ano do ensino médio, Edson estudou teatro, ainda com 11 anos, com o professor Antônio Sérgio de Camargo, no Centro Cultural. Em 2020, com a chegada da pandemia, ele parou de ir às aulas, mas continuou evoluindo com cursos de teatro que fazia em casa. “Hoje, estou em 4 áreas artísticas e quero seguir carreira com todas. Sou dançarino, já fiz ballet e dança de rua. Porém, pretendo fazer jazz funk em breve. Também sou cantor, por dom mesmo, porém nunca fiz nenhum curso. Além disso, sou dublador e estou prestes a me tornar profissional na área. O teatro onde estou mais focado no momento, mas quero seguir cada uma dessas carreiras”, disse.

Segundo Edson, o sonho de ser artista começou quando via as crianças de sua idade atuando. “Comecei na vida artística aos 4 aninhos. Cantava e dançava do nada no meio da casa. Mas o teatro começou a me chamar atenção aos 9 anos e aos 11 tive o primeiro contato com a atuação. Participei de espetáculos entre 2018 e 2020, mas tudo acabou sendo suspenso devido a pandemia. Minhas maiores incentivadoras foram minha mãe Fabiana e minha irmã Evelyn”, declarou Edson, revelando que se inspira na artista pop brasileira Any Gabrielly que é cantora, dubladora, dançarina e atriz.

Ele contou da aventura em participar da apresentação sobre o Centenário da Semana de Arte Moderna pelo Colégio Zelinda. “Foi um desafio porque nunca tinha feito nada igual. O personagem demandou muito trabalho. Foram dias e madrugadas ensaiando. O roteiro também exigiu empenho, embora um pouco mais fácil porque tive o auxílio da minha professora de artes Tayla Nicoletti. Já a apresentação foi além do que seria, pois eu só tinha 2 entradas em cena e na hora eu fiz 5 no palco. Nas 3 últimas foi improviso total, não estava no roteiro. Pediram para eu entrar e improvisar e deu no que deu”, relatou.

Apaixonado pelo que faz, o jovem artista, enxerga no teatro uma forma de se expressar. “É um lugar onde eu me sinto confortável. Onde consigo sentir a energia do personagem. É uma sensação muito diferente e difícil ao mesmo tempo, mas o teatro para mim é arte, uma das mais bonita”, concluiu Edson.