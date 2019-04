Jornalista, uma profissão para poucos

Com muitos desafios em meio a uma era tecnológica, ser jornalista tem sido cada vez mais desafiador. E quem ainda sente correr no sangue esse trabalho tem mais é que comemorar o Dia do Jornalista, celebrado anualmente em 7 de abril.

Muita coisa mudou nesse ramo, mas a responsabilidade de levar a informação continua pulsando e isso faz toda a diferença. Por isso, a data serve para homenagear o trabalho desse que é responsável por apurar os fatos e levar as informações para as pessoas, seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos ou na internet.

Sem o jornalista e o jornalismo, os poderes iriam deitar e rolar, ainda mais. Mesmo com as redes sociais em alta e dando voz a quem decida se expressar, é nesse profissional que devemos confiar a notícia.

Como em toda profissão, existem os bons e os ruins, mas, os que encararam anos de faculdade, sabem o que fazer na hora de dar uma nota, um comunicado, uma informação.

Na verdade, com tantas vozes pela internet, tem sido cada vez mais desafiador exercer a função em qualquer meio de comunicação. Ao mesmo tempo que a rede social ajuda, ela também atrapalha, e muito. Mas é vida que segue.

O bom jornalista sabe como se diferenciar daqueles que apenas utilizam a ferramenta para fomentar notícias falsas, as famosas ‘fake news’, e por mais que se vê um pouco atrasado ao relatar um fato, quando o faz traz informações oficiais e confiáveis.

Apurar, ir atrás da informação correta para depois divulgar é algo que só o jornalista sério sabe fazer. Portanto, por mais que julguem ser fácil noticiar, não é fácil. São horas de pesquisa, telefonemas, e-mails atrás da informação certa para depois divulgar com responsabilidade e a satisfação de ter feito da forma correta.

É o jornalista que, mesmo sem conhecer a pessoa, sai em defesa dela ou de uma comunidade inteira e nem sempre é reconhecido. Mas por correr no sangue a vontade de mostrar a verdade que ele ao concluir uma matéria, mesmo cansado e estafado, sabe que fez o bem divulgando uma denúncia, cobrando algum poder ou mostrando a realidade.

Baseadas nessas e outras vertentes que o jornalista mesmo ameaçado, cobrado e, muitas vezes execrados, sempre irá fazer bem a sociedade fazendo do jornalismo um instrumento para o reforço da democracia, da tolerância, do equilíbrio na diversidade de ideias e opiniões sempre de modo coerente e, principalmente, da liberdade de pensar.