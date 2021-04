Jornal da Record escancara problemas na saúde pública de Caieiras

A reportagem mostrou que além de enfrentar problemas com falta de funcionários e de medicamentos, os pacientes internados com Covid-19 no Centro de Combate ao Coronavírus relatam que foi servida comida estragada.

Apesar da secretaria de saúde da cidade negar, o Jornal da Record flagrou pessoas levando comida de fora da unidade para internados no Hospital de Campanha.

Confira o vídeo com a reportagem clicando aqui.