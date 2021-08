Jorge Vercillo se apresenta no Tom Brasil

Adotando todos os protocolos sanitários, redução de público e distanciamento físico o Tom Brasil recebe neste sábado, 7, o cantor e compositor Jorge Vercillo. O carioca chega a casa da zona sul de São Paulo com o show “Final Feliz” no qual faz um apanhado dos 25 anos de carreira.

Nesta apresentação o músico brindará os fãs alternando momentos intimistas e dinâmicos acompanhado por uma competente banda. Para acompanhá-lo sobem ao palco Cláudio Infante (bateria), André Neiva (baixo), Misael Da Hora (teclados), além do filhão Vini Vercillo (violões). Em tempos tão sombrios a música serve como válvula de escape nos transportando para um mundo mais tranquilo. Segundo Vercillo, a música é seu socorro. “Eu tenho sido tantas vezes socorrido no meu emocional e psicológico pela música. A música vem me salvando e elevando meu padrão vibratório no meio de tanta notícia ruim. Com isso pensando na necessidade do povo ter acesso à cultura para tratar sua saúde emocional também”, atesta.

Para ele, os shows devem ocorrer mesmo com toda segurança, além da importância da vacinação. “A vacina vai nos imunizar sim, mas a música e a arte vão sempre ajudar a vivermos mais equilibrados e prontos para a construção de um novo tempo”. No repertório constam, entre outras, “Ela Une Todas as Coisas”, “Final Feliz”, “Monalisa”, “Talismã Sem Par” e “Melhor Lugar”. Recomendado.

Serviço

Jorge Vercillo –

Show Final Feliz

Dia 7 de agosto – 20 horas

Ingressos a partir de R$ 109,00

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Inf: www.grupotombrasil.com.br/jorge-vercillo/