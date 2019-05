Jorge & Mateus no Villa Country

Antes de se dedicar integralmente à música os caras eram universitários de verdade, pois Jorge cursava direito e Mateus estava no quinto período de agronomia. Contudo os compromissos musicais se intensificaram levando-os a deixar a faculdade.

O Brasil perdeu um advogado e um agrônomo, no entanto a música sertaneja ganhou uma dupla de talento inquestionável.Em treze anos de carreira Jorge e Mateus venderam em torno de 6 milhões de cópias, tendo milhares de visualizações no Youtube, apresentações concorridas e cachê nas alturas. Estão entre os artistas mais bem pagos do país ao lado de Roberto Carlos, Wesley Safadão e Ivete Sangalo.Entre dezenas de sucessos, e que devem compor o repertório do show, estão “Logo Eu”, “Amo Noite e Dia”, “Calma”, “Nocaute”, “Flor”, “Ai já Era”, “A Hora é agora”, “Voa Beija-flor”, “Vou Fazer Pirraça”, “Eu quero só Você”, “De tanto Querer”, “Pode Chorar”, “Duas Metades”, “Enquanto Houver Razões’, “Tempo ao Tempo” e “Sosseguei”. Um dos momentos emblemáticos da trajetória dos goianos ocorreu em 2013 quando lançaram o DVD “At The Royal Albert Hall – Live in London”, gravado ao vivo na capital inglesa. O trabalho mais recente dos caras é outro ao vivo. “Terra Sem CEP”, de 2017, gravado na Estância Villa Mix, em Goiânia. Imperdível.

Serviço

Jorge e Mateus

Dia 16 de maio – 0h00

Ingressos a partir de R$ 90,00

Local: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – SP

Classificação: 18 anos

Inf: www.ticket360.com

Tel: 3868-5858

