Jorge Ben Jor no Espaço das Américas

Sua imensa discografia destaca os emblemáticos “A tábua da Esmeralda”, de 1974, “África Brasil”, de 1976, “Tropical”, de 1977 e “A banda do Zé Pretinho”, de 1978. Já foi gravado por grandes nomes da música brasileira entre eles, Caetano Veloso, Gal Costa e Tim Maia. Este último homenageado na clássica “Alô Alô W/Brasil”. Outros de seus grandes sucessos e que não devem faltar na apresentação são “País Tropical”, “Jorge da Capadócia” e “Take it Easy my Brother Charles”. Dono de um estilo único numa confluência de ritmos brasileiros e africanos com letras impactantes o músico diz que nunca passou pela cabeça ser um dos principais nomes da MPB. Sua gratidão aos fãs é imensa por fazerem de um sonho distante, uma realidade tão bonita.

Antes de Ben Jor sobe ao palco pra um esquenta o Clube do Balanço. Liderado por Marco Mattolli o grupo surgiu de forma despretensiosa só para animar festas. A coisa ficou séria e desde então a trupe lançou quatro discos. No set list do Clube do Balanço não devem faltar “Vicio Perfeito”, “Samba e Arroz” e “Saudades de Preta”.

Serviço

Dia 23 de junho

Jorge Ben Jor – Turnê Salve Simpatia

Abertura: Clube do Balanço

Local: Espaço das Américas

Horário: 22h30

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Censura: 16 anos

Ingressos: De R$ 50,00 a R$ 220,00

Inf: 2027-0777