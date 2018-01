Jojo Maronttini: uma mulher de atitude e peito aberto

Sensação do funk carioca Jojo já teve mais de 26 milhões de visualizações no Youtube com o clipe “Que Tiro foi esse”. E os views não param de subir.

Sua ascensão meteórica veio após a participação no clipe “Vai Malandra”, de Anitta no qual mostrava toda sua exuberância peitoral. Depois participou da novela global “A Força do Querer” e um ensaio para a revista Vogue Brasil.

Numa recente entrevista para o Portal Hugogloss a moça mostrou que além de bem-humorada não leva desaforo pra casa. Ela conta que antes da fama teve inúmeras atividades como camelô, telefonista, cuidadora de idosos, faxineira e vendedora de picolé. “Quando comecei a trabalhar, eu amadureci e passei a dar mais valor as coisas. Hoje eu vejo a vida de outra maneira e sigo com meus pés no chão. Esses dias, uma menina postou assim ‘deixa ela viver os 15 minutos de fama dela’. Eu comentei embaixo, eu posso até viver meus 15 minutos de fama, mas se eu souber cultivar eles podem durar uma vida toda”, alfinetou.

Ainda na entrevista ao Hugogloss a carioca disse como começou a fama fazendo vídeos pro Facebook. “Comecei fazendo vídeos por conta de uma mulher que veio fazer graça comigo. Aí mostrei pra ela quem era a Jojo. Que aqui o buraco é mais embaixo, meu amor. As pessoas acham que podem falar o que querem e que aqui vai ficar por isso mesmo. Dormi com 10 seguidores e acordei com 100 mil seguidores e 8 milhões de visualizações”, enfatiza.

Sobre a carreira como cantora de funk Jojo diz que o convite pra cantar veio do DJ Batata. “Ele me perguntou se queria cantar. Eu disse sim. Ai veio o “Sentada Diferente” e agora o “Que Tiro foi esse”. Eu tô em choque. Em uma semana e meia já tínhámos 5 milhões de visualizações no Youtube. Primeiro lugar no TOP Viral do Brasil no Spotify: TOP 10 do Viral no mundo. Não imaginava mesmo”.

A funkeira também comentou para o Portal Hugogloss como foi importante para sua carreira participar no clipe de Anitta.

“Ganhei mais visibilidade. Tô fazendo mais shows. A Anitta abriu muitas portas. Ela pra mim tá sendo uma benção. Eu já era fã e agora sou mais ainda. Tô em choque com tudo que tá acontecendo com a fama que eu fui abraçada com o carinho do público. É surreal. Foi maravilhoso trabalhar com ela e com a produção dela”, se desmancha.

No tocante a padrões de beleza impostos pela sociedade ela é bem segura ao afirmar que “meu padrão sou eu. Sempre enalteço a mulher e a diversidade. Nós não temos que ser o que as pessoas impõem. Temos que ser o que a gente quer ser. Ninguém é obrigado a amar alguém não, mas tem que respeitar sim. Cada um tem o direito de fazer sua escolha. Então meu conselho é que elas sejam o que querem ser. Autoestima é tudo. Se amem, se cuidem se valorizem, se respeitem. Porque se a gente não fizer isso por nós ninguém vai fazer”, conclui.

Agradecimentos ao Portal Hugogloss.com