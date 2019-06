Jogar lixo na rodovia é ilegal e pode gerar multa

O que muitas pessoas não sabem é que arremessar lixo em uma estrada é considerado infração média pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder a processo por crime ambiental.

Objetos de metal no asfalto podem ser arremessados com a mesma velocidade de uma bala pelos pneus de carros e caminhões. Restos de comida atraem animais, que podem provocar acidentes com veículos. Mas, apesar dos alertas, o risco é ignorado.

Para recolher o lixo, centenas de funcionários, entre coletores, motoristas e outros profissionais, percorrem as rodovias do Estado de São Paulo e transportam os detritos até um depósito. O trabalho é estabelecido nos contratos de concessão, mantido com o dinheiro dos pedágios, e fiscalizado pela Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo.