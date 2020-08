João Doria testa positivo para Covid-19

De acordo com a comunicação do governo, imediatamente após a confirmação do exame, Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. O Governador está assintomático e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip.

Doria seguirá trabalhando à distância, cabendo ao Vice-Governador Rodrigo Garcia a participação em atos presenciais e entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes.