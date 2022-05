João Doria (PSDB) desiste de concorrer à presidência

A decisão dele foi divulgada um dia antes de a executiva do PSDB se reunir para definir como o partido se posicionará na disputa presidencial de outubro.

“Para as eleições deste ano me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, disse Doria.

Em outro momento de sua fala, Doria disse: “não sou a escolha do PSDB”

Presente no anúncio, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, defendeu uma candidatura única com MDB e Cidadania para as eleições de outubro.

