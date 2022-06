João Doria anuncia que vai deixar a vida pública e voltar à iniciativa privada

Pelo Twitter, Doria fez o anuncio usando sua conta oficial.

“A partir do próximo mês, retomo minhas atividades na iniciativa privada. Deixo a vida pública com senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas. Pelos meus acertos, cumpri minha obrigação”, escreveu Doria no Twitter.

Na busca pelas eleições 2022, o ex-governador chegou a ser o pré-candidato do PSDB para as eleições de outubro, mas desistiu da campanha no dia 23 de maio após enfrentar resistência dentro do próprio partido.

Marco na carreira política de Doria, o empresário também foi prefeito de São Paulo.

