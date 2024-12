Jhordan Matheus no Teatro Sabesp Frei Caneca

Foto: Divulgação

O humorista faz última apresentação de 2024 da turnê “Novo Show”

No dia 22 de dezembro o comediante Jhordan Matheus faz apresentação única no Teatro Sabesp Frei Caneca a qual marca o encerramento da turnê “Novo Show”. O soteropolitano promete terminar o ano em alto-astral preparando o clima para 2025 com muita diversão e gargalhadas à vontade. O stand up percorreu o país marcado pela malemolência do bom baiano explorando temas diversos indo da paternidade a vida extraterrestre, passando pelo sonho de infância de Jhordan em ser paraquedista profissional.

Suas apresentações aliam comédia, emoção e interação com a plateia numa performance irresistível o que colocam o humorista entre os mais populares do momento. Com quase uma década de trajetória artística o garoto do bairro Engenho Velho de Brotas iniciou ainda adolescente e aos 14 anos atuou no longa “Capitães da Areia”. Durante as filmagens divertia os colegas com tiradas cômicas e a partir daí começou a se apresentar em bares e casas de shows de Salvador.

Em 2018, já com uma bagagem considerável no humor, veio para São Paulo onde se tornou conhecido nacionalmente. O comediante estreou no ano passado “Batenu Tenu”, seu primeiro stand up solo no qual abordava temas sociais e pessoais com muito humor, resultando numa gravação especial no Teatro Jorge Amado, em Salvador, em maio de 2024.

SERVIÇO

Jhordan Matheus

Stand up: Novo Show

Dia 22 de dezembro – 20 horas

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Duração: 70 min.

Classificação: 16 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Ingressos

A partir de R$ 32,00

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/jhordan-matheus-12965