Jetta esportivo ganha versão GLI

Em meio as novidades, ele terá o motor 2.0 turbo de 230 cv do Golf GTI. Com esse propulsor, a marca crava que o sedã acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e chega aos 250 km/h de velocidade máxima. O câmbio é automatizado de dupla embreagem com seis marchas, o mesmo do Golf GTI.

Diferentemente das versões 1.4, o Jetta GLI tem suspensão independente também na traseira para melhor comportamento dinâmico.Aqui no Brasil, o Jetta GLI terá como principal concorrente no o Honda Civic Si vendido apenas na versão cupê e câmbio manual, de seis marchas, que funciona com motor 1.5, turbo, de 208 cv e 26,5 kgfm de torque a 2.100 rpm. De acordo com a fabricante, o esportivo da marca japonesa acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos e atinge 238 km/h.

Preço

O Jetta GLI chega às lojas da marca nesse mês de junho. A versão fica acima da R-Line, que tem motor 1.4 turbo. O preço ainda não foi revelado, mas especula-se que custe aproximadamente de R$ 150 mil.

Outras novidades

O design do Jetta também está diferente. Com toques e elementos especiais, a grade dianteira é do tipo colmeia e há uma faixa vermelha atravessando-a e ligando-a aos faróis. As imagens mostram um carro igual ao vendido no mercado americano, onde as versões mais fortes do Jetta já usam a sigla GLI há décadas.A cabine também chega bem equipada.

De série, o GLI traz painel virtual, bancos de couro com ajustes elétricos, seletor de modos de condução e volante igual ao do Golf GTI. A central multimídia tem tela sensível ao toque de 8 polegadas e conexão com Android Auto e CarPlay, mesmo assim, o carro terá um GPS integrado ao sistema.A versão também trará de série o pacote de itens de segurança ativa, com controle de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência e acionamento automático do farol alto. As rodas são de 18 polegadas, portanto maiores que as do R-Line que são de 17”.

Baseado na Estratégia Modular MQB, o Jetta ganhou linhas dinâmicas e superfícies bem nítidas dão ao Novo Jetta uma aparência elegante e esportiva, ao mesmo tempo mostrando um perfil bem moderno, com ares de cupê.

Comparado com o antigo modelo, ele cresce em todas as direções. É mais longo, largo e alto. As proporções exteriores aumentadas significam também mais espaço interno. O Novo Jetta mede 4.702 milímetros (mm) de comprimento – 43 mm maior do que a geração anterior. A largura (sem os espelhos retrovisores) é de 1.799 mm (+21 mm) e a altura é de 1.474 mm (+1 mm). Mas o que mais chama a atenção é o entre-eixos: o Novo Jetta tem 2.688 mm de distância entre as rodas dianteiras e as traseiras – um ganho de 37 mm em relação do modelo anterior. Agora, o sedan oferece ótimo espaço interno para cinco adultos, com mais conforto para cabeças, joelhos e ombros.

Série de recursos

Em 2018, o Jetta já recebeu inovações por dentro e por fora. A Volkswagen também trouxe a estreia de uma série de recursos como iluminação ambiente da cabine, faróis e lanternas de LED, novas proporções de carroceria, linhas de estilo marcantes e acabamento interno premium. Essa é a sétima geração do sedã que chega baseado na Estratégia Modular MQB, oferecendo design mais arrojado, excelente aproveitamento de espaço interno e tecnologias de classes superiores.

O sedan da Volkswagen é oferecido em seis opções de cor: três sólidas (Branco Puro, Preto Ninja e Vermelho Tornado), duas metálicas (Prata Snow e Cinza Platinum) e uma perolizada (Preto Mystic). O modelo conta com três anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem, e tem as três primeiras revisões gratuitas.