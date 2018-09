Jenipapo para a saúde

O jenipapo é o fruto do jenipapeiro, e excelente fonte em cálcio, ferro, hidratos de carbono, boas gorduras, vitaminas do complexo B e C. E por essas e outras propriedades traz benefícios para a saúde. É um anti-inflamatório, reduzindo as inflamações do sistema respiratório, principalmente a asma. É indicado em casos de anemia, trata de problemas de fígado e do baço e é um ativador da circulação sanguínea.