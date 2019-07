Jeep Renegade 2020 chega com novidades

A principal delas é a chegada das lanternas traseiras de LED, que passam a ser item de série desde a versão Longitude Flex. Elas dão um toque mais moderno ao design mas sem perder as referências à história da Jeep, graças ao formato quadrado. As novas lanternas de LED equipam ainda as versões Limited, Longitude diesel e Trailhawk.

Todas as unidades Longitude agora brilham mais com o conjunto ótico dianteiro de LED, formado pelos faróis principais e de neblina. Com fluxo luminoso 50% mais eficiente que as lâmpadas halógenas, esse sistema de iluminação havia entrado na linha 2019 do Jeep Renegade como opcional nas versões Longitude e equipamento de série nas configurações de topo Limited (flex) e Trailhawk (diesel).

Preços e versões

O SUV chegou ao mercado em abril de 2015 para reinventar o segmento dos utilitários-esportivos compactos e expandir a linha de veículos da marca. O modelo, que mantém a capacidade 4×4 e o estilo de vida aventureiro pelos quais a Jeep é conhecida, desde a estreia lidera as vendas no segmento. Confira os valores:

Renegade Sport 1.8 Flex AT6 – R$ 89.990

Renegade Sport 1.8 Flex AT6 pacote Night Eagle – R$ 90.490

Jeep Renegade WSL – R$ 99.590,00

Renegade Longitude 1.8 Flex AT6 – R$ 104.990

Renegade Limited 1.8 Flex AT6 – R$ 109.990

Renegade Longitude 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 134.990

Renegade Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 145.990

Uconnect 7” chega ao modelo Sport

O alarme perimétrico e um novo pacote opcional muito atraente, agora são de série no Renegade Sport 2020. Chamado de Uconnect, ele é formado por central multimídia de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital dual zone e sensores traseiros de estacionamento. Tudo por competitivos R$ 5 mil.

Esses três equipamentos ainda se destacam nos outros packs da versão Sport: Night Eagle e WSL, esta uma edição limitada a 500 unidades (mais detalhes aqui). O primeiro sai por R$ 7 mil e inclui ainda pintura metálica, acompanhando o acabamento preto em vários itens como rodas, teto, logotipos e molduras internas. Por sua vez, o segundo custa R$ 9,6 mil, englobando pintura perolizada Branco Polar, bancos de couro, os mesmos detalhes escuros do Night Eagle, além de adesivo de capô, emblemas da WSL, barras transversais de teto e rodas do

Trailhawk.

Nas versões Longitude e Limited, o comprador ganhou mais uma opção para a cabine, com a entrada da cor marrom para os bancos de couro. O novo tom é opcional de R$ 1.200. O revestimento de couro preto continua de série nessas configurações, bem como na Trailhawk.

Autêntico SUV

O Jeep Renegade é o verdadeiro SUV compacto, sendo o único a não derivar de carro de passeio. Projetado desde o início para ser um utilitário-esportivo, sua carroceria robusta o permite receber outras exclusividades no segmento, como motor turbo diesel, câmbio automático de nove marchas, tração 4×4 com reduzida, controle de descida e seletor de terrenos, além da suspensão independente nas quatro rodas em todas as versões.

O modelo ainda também se destaca na categoria por ter a maior tela multimídia do segmento, de 8,4 polegadas, já a partir da versão Longitude Flex, e a roda com maior diâmetro – aro 19” na configuração Limited. O Jeep Renegade também foi o primeiro veículo nacional a obter cinco estrelas para proteção de adultos e crianças nos testes do programa independente Latin NCAP.