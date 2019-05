Jeep convoca proprietários de Renegade para recall

A FCA, Fiat Chrysler Automóveis, está convocando os proprietários do veículo Jeep Renegade, todas as versões, anos/modelo 2018 e 2019 para, a partir de 3 de junho de 2019, agendarem seu comparecimento a uma das concessionárias da marca para que seja providenciada, gratuitamente, a atualização do software da central do airbag, visando a preservação dos seus parâmetros originais de fabricação.