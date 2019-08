Jeep Compass 2020, o SUV mais vendido do Brasil, chega com novidades

Neste novo ano/modelo, o Compass ganhou acréscimos nas listas de itens de série em todas as versões, reforçando uma de suas características principais, a de ser muito bem equipado.

Preços e versões

Sport 2.0 Flex AT6 – R$ 116.990

Longitude 2.0 Flex AT6 – R$ 132.990

Limited 2.0 Flex AT6 – R$ 149.990

Longitude 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 161.990

Limited 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 181.990

Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 181.990

Compass Série S Diesel 4×4 – R$ 195.990

Novidades

Para oferecer mais praticidade e conforto, o Jeep Compass Sport passa a ter o sistema de entrada e partida sem chave, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. Entre os extras, a opção de entrada do modelo teve um aumento na paleta de cores com a chegada da pintura perolizada Branco Polar, a mais procurada pelos compradores do Compass.

Um degrau acima, as duas configurações Longitude (Flex e Diesel), ganharam retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. A partir deste momento, o Compass Longitude conta com um novo opcional, o sistema de estacionamento Park Assist, espalhando mais pela linha os auxílios à condução, ratificando o Jeep Compass como o veículo nacional com maior conteúdo de tecnologias semiautônomas.

A Série S, o topo da gama, já sai de fábrica com o pacote High Tech, formado por aviso de colisão frontal com frenagem automática (FCW+), monitoramento de mudança de faixa (Lane Sense), controle adaptativo de velocidade (ACC) e comutação automática do farol alto. Mesmo essa configuração evoluiu em conteúdo, com o teto solar Command View entre os equipamentos padrão.

Abaixo do Jeep Compass S, não dá para esquecer das versões Limited (Flex e Diesel) e Trailhawk, que evidenciam ainda mais a sofisticação do modelo. Graças à inclusão – na relação dos itens de série – do banco do motorista com ajuste elétrico em oito direções. Ambos continuam a oferecer o conjunto High Tech como opcional.

Mecânica atualizada

Com mecânica cada vez mais avançada, o Compass se destaca pela atualidade e variedade. As versões são equipadas com o motor 2.0 Tigershark flexível, que trabalha em harmonia com um câmbio automático de 6 marchas e tração 4×2. Outras configurações do novo SUV serão impulsionadas pelo consagrado propulsor turbo 2.0 Multijet II, único diesel do segmento, cuja força é distribuída por uma transmissão automática de 9 marchas e pela tração 4×4 Jeep Active Drive Low, a mais avançada da categoria.

Independente do motor, o Jeep Compass entrega ótimo rendimento. As versões compostas pelo propulsor 2.0 Tigershark flexível terão à disposição até 166 cv de potência e 20,5 kgfm de torque. Tal força será distribuída às rodas dianteiras pelo câmbio automático de 6 marchas, com aletas atrás do volante já a partir da opção Longitude.

Quando é levado pelo motor 2.0 Multijet II turbo diesel, o novo SUV médio da Jeep tem uma caixa automática de 9 marchas – sempre com aletas atrás do volante – e tração 4×4 Jeep Active Drive Low. Esse sistema vai trabalhar com o poderio de 170 cv e 35,7 kgfm – número que representa o maior torque da categoria, com 80% (28,5 kgfm) já disponível a baixas 1.500 rpm. Com isso, o Jeep Compass proporciona não somente ótimas arrancadas e retomadas, como alta economia de combustível.

Com função 4WD Low (reduzida), a tração Jeep Active Drive Low presente nas configurações a diesel do Jeep Compass é responsável também pelo melhor desempenho off-road do segmento. Ela acompanha o sistema Selec-Terrain, único na categoria, que prepara o veículo para lidar da melhor forma possível com o piso. Basta girar o seletor no console central e o conjunto mecânico se adapta aos modos Snow (neve, para terrenos escorregadios), Sand (areia), Mud (lama) e Rock (pedra), este último exclusivo da versão Trailhawk. Ou então o Compass faz tudo sozinho no modo Auto.

Vale ressaltar ainda que a capacidade fora-de-estrada do Jeep Compass no modelo Trailhawk é elevada a uma potência maior com as seguintes alterações: suspensão 2 cm mais alta, pneus especiais de uso misto, placas extras de proteção sob a carroceria e o adesivo preto fosco no centro do capô. Ao contrário do que se pode imaginar, ele tem uma função prática, a de eliminar o ofuscamento do motorista, cortando reflexos indesejados do sol ou outra fonte externa de luz. Por tudo isso, essa versão recebe o selo Trail Rated 4×4, provando que o veículo superou critérios da Jeep para cinco quesitos: articulação, distância do solo, manobrabilidade, transposição na água (no caso, até 48 cm) e tração.