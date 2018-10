Jeep Compass 2019 tem reforço na lista de equipamentos

O reforço nas listas de equipamentos alcançaram a configuração inicial, Sport Flex, que sai de fábrica com maçanetas e capas dos espelhos retrovisores pintados na cor da carroceria e novo desenho para as rodas de liga leve de 17 polegadas.

As versões seguintes, Longitude Flex e Diesel, agora contam com a tela colorida de 7” no quadro de instrumentos, retrovisores externos com rebatimento elétrico e novas rodas de aro 18”.

Também disponível com os dois conjuntos mecânicos, o Jeep Compass Limited ganhou o sistema de estacionamento semiautônomo Park Assist, partida remota do motor pela chave e as rodas de 19” viraram padrão.

A opção Trailhawk continua sendo a mais off-road da linha e também recebeu o Park Assist e a partida remota, além do teto preto.

Preços e versões

Sport 2.0 Flex AT6 – R$ 111.990

Longitude 2.0 Flex AT6 – R$ 124.990

Limited 2.0 Flex AT6 – R$ 142.490

Longitude 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 151.990

Limited 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 171.490

Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 171.490

Tecnologia autônoma mais acessível

Além de estar comandando o ranking de vendas, o Jeep Compass também é líder em tecnologias avançadas de assistência à direção, chegando ao nível 1 de condução autônoma. Não há outro veículo fabricado no Brasil com tantos recursos disponíveis como o já citado Park Assist que passa a ser de série nas versões de topo e outros muito importantes.

Mais precisamente, controle de velocidade adaptativo (ACC), alerta de colisão com frenagem automática (FCW+) e monitoramento de mudança de faixa com correção ativa (Lane Sense), que fazem parte do kit opcional High Tech – disponível para as versões Limited e Trailhawk –, que ficou mais acessível. No Compass Trailhawk, por exemplo, o pacote custava R$ 15.650 e agora está saindo por R$ 8.700. E ele ainda inclui bancos dianteiros elétricos, som premium Beats e porta-malas com abertura e fechamento elétricos.

Inspirado no ícone Grand Cherokee, o estilo do Compass está ainda mais atraente não apenas pelas rodas novas. A carroceria tem duas novas cores que destacam a elegância do SUV médio da Jeep: Jazz Blue e Billet Silver. E por dentro, as versões Sport, Longitude e Trailhawk exibem novo acabamento, com vários detalhes escuros, como as molduras da central multimídia e saídas de ar centrais e da alavanca do câmbio.