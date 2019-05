Java, a aliada da boa forma

Com a ajuda do chá de java, uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos podem ser fortes aliados no processo de emagrecimento. Como é antioxidante, a bebida melhora a atividade celular e o metabolismo, permitindo a manutenção da gordura corporal e redução do colesterol ruim.

É indicada ainda em casos de reumatismo, hipertensão, gota, problemas urinários e doenças do coração. Além de ser usada como antisséptico e depurativo, pode ser aplicada sobre machucados para evitar o risco de infecções.

É importante não ultrapassar a dose máxima do chá por dia e ingeri-lo antes das refeições. A infusão não é indicada para gestantes, lactantes, pessoas com gastrite, úlcera, insuficiência cardíaca ou renal.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de especialista antes de usar a java para fins medicinais.