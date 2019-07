Jardins Marcelino e Eucaliptos recebem melhorias

No Jardim Marcelino, a tão reivindicada praça na Rua Floriano Peixoto, recebeu uma placa com informações da obra e investimento e deve ter os trabalhos iniciados. Segundo consta no painel, será feita adequação urbanística e a obra deve ser finalizada em até 90 dias.

A implantação de uma área de lazer no terreno é um pedido antigo da população que agora aguarda ansiosamente pelo início e término das obras.

Já no Jardim dos Eucaliptos, a Avenida Armando Sestini vai passar por revitalização. De acordo com placa instalada no local, a obra será finalizada em até 120 dias. A avenida será totalmente remodelada, com novo asfalto, paisagismo, pista para caminhada e nova iluminação.

Também nessa localidade, os moradores e comerciantes sempre reivindicaram melhorias por conta de alguns problemas que ceram a avenida.

Para comentar sobre as obras, o prefeito Gersinho Romero foi procurado. Ele agradeceu a compreensão da comunidade em aguardar pelo momento exato e ao jornal Regional News por intermediar. “Esse trabalho do jornal é importante. Só assim ficamos cientes de problemas na cidade. Tanto a praça no Jardim Marcelino, como a revitalização no Jardim dos Eucaliptos irão beneficiar a população”, declarou o prefeito.