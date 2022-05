Japonês gasta R$ 75 mil para se “transformar” em cachorro

A roupa que levou 40 dias para ficar pronta tem um visual muito realista. O japonês agora compartilha sua vida canina nas redes sociais.

Fantasia de cachorro

A raça favorita de Todo é a Collie, por isso pediu para a empresa Zeppet confeccionar a fantasia, segundo ele conta em suas publicações, a produção foi complicada, até porque a anatomia de um cão e um homem são completamente diferentes.

“Modelado a partir de um cachorro Collie, reproduz a aparência de um cachorro real andando sobre quatro patas, assim como um cachorro real”, informou a empresa Oficina Zeppet.

A história incomum viralizou no Japão um mês atrás, e foi até apresentada em programas de televisão nacionais. A recepção do público no Ocidente, no entanto, não foi muito positiva.

“Parece ser um tema polêmico em alguns países, e estou surpreso! Nunca pensei que seria assim!”, escreveu Toco em seu perfil.

*Com informações da Zeppet e Gshow.

