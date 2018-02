James Blunt no Tom Brasil

Em 25 de fevereiro, o Tom Brasil, em São Paulo, recebe para uma única apresentação o cantor e compositor britânico James Blunt. Também excelente instrumentista, Blunt domina o violão, guitarra, violino, piano e ukulele, tendo iniciado a carreira profissional em 2004 quando lançou o álbum Back to Badlam. O disco trazia os hits “High”, “Wisemen”, “Goodbye my lover” e o mega-sucesso “You’re beatiful”. A canção chegou ao topo das paradas em vários países e tornou James Blunt um sucesso mundial. Após o disco debute seguiram-se os seguintes trabalhos: All The Lost Souls (2007), Primavera In Anticipo (2009) e Some Kind of Trouble (2011).

O mais recente disco do britânico é The Afterlove, lançado em 2017 e que contou com a participação de um timaço de estrelas da música, como Ed Sheeran, Ryan Tedder, Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny McDaid (Exemplo, Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weekend) E MoZella (Miley Cyrus, One Direction).

Em quase 15 anos de carreira, James Blunt vendeu mais de 20 milhões de cópias de seus discos em todo o planeta e 13 milhões de singles. Outro feito extraordinário do cantor e compositor é ter conseguido cerca de 630 milhões de views no Youtube e mais de 720 milhões de transmissões em várias plataformas ao redor do mundo.

Uma curiosidade a respeito de James Blunt é o fato de ele ter sido capitão do exército britânico. Durante seis anos como militar a serviço de “sua majestade”, Blunt esteve com as forças da Otan, no Kosovo, em 1999. Sempre munido de seu violão foi durante essa missão que escreveu a canção “No Bravery”. Blunt também cursou engenharia aeroespacial, além de ser um exímio cavaleiro tendo integrado o regimento de Cavalaria Montada Doméstica. E como se não bastasse o cara também é esquiador de primeira. Foi capitão da equipe de esqui da Cavalaria Alpina, na Suiça, se sagrando campeão de todo Corpo Real Blindado. Recomendo.

Serviço

James Blunt

Data: 25 de fevereiro, às 21 horas

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Classificação: 14 anos

Ingressos: de R$ 180,00 a R$ 380,00

Informações e vendas:

www.grupotombrasil.com.br